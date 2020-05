El programa de tests del Govern no passarà a la fase 2 perquè ja es cobreixen «les necessitats diagnòstiques»

El Govern ha descartat posar en marxa la fase 2 del programa de tests perquè actualment ja es cobreixen "totes les necessitats diagnòstiques" amb la capacitat de fer PCR que té el sistema públic de salut, segons ha avançat TV3 i han confirmat a l'ACN fonts del Departament de Salut.Segons aquestes fonts, actualment el sistema sanitari té capacitat per fer entre 14.000 i 15.000 PCR diàries i preveu poder fer-ne fins a 20.000 en les properes setmanes. A més, s'hi han de sumar les proves que es fan en el marc de la fase 1 del programa, que continua en marxa. Fins ara ha fet uns 18.000 tests.El Govern va anunciar aquest programa de cribratge massiu de la població el passat 7 d'abril sota el nom de programa Orfeu. El seu objectiu era el de fer 170.000 proves durant sis setmanes. Una qüestió que va acabar sent polèmica perquè al final es va destapar a principis de maig - un mes després- que d'aquesta tongada inicial només se n'havien produït 32.Durant aquesta fase 1 del programa Orfeu, s'han activitat les capacitats de diversos centres organitzats en dos nodes de treball. Un d'ells, al Centre de Regulació Genòmica (CRG) del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. I l'altre, al Parc Científic de Barcelona, amb l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG).Fins ara, el programa ha fet 18.000 PCR i ho ha fet prioritzant cribratges de residents i professionals en centres de convivència obligatòria, com ara residències de gent gran, centres d'hospitalitzazció de salut mental, centres de persones amb diversitat funcional física o intel·lectual, i centres penitenciaris; retorn segur a l'entorn laboral en professionals essencials no sanitaris després d'una baixa mèdica, i suport als circuits de diagnòstic en persones simptomàtiques.La primera fase del programa Orfeu continua en curs donant resposta a les necessitats d'aquests col·lectius, segons les fonts de Salut, tot i que admeten que és possible que no calgui fer tots els tests PCR que s'havien previst fer en aquest estadi.L'acord del Govern de creació del programa preveia desplegar una fase 2, amb la "possible" incorporació d'altres agents, especialment laboratoris universitats i EURECAT. Es preveia, així, tenir a punt les capacitats de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Rovira i Virgili (URV), i l'EURECAT a través del seu Centre de Ciències Òmiques.L'executiu, però, considera que actualment no cal desplegar aquesta fase 2, tot i estar "a punt, preparada i disposada", perquè actualment ja es cobreixen "totes les necessitats diagnòstiques, presents i futures". De fet, es recorda que en el pla de desconfinament gradual aprovat pel Govern el 25 d'abril s'estimava entre 13.000 i 15.000 PCR diàries les necessitats màximes en les capacitats del sistema per garantir un cribratge amb test aguts.Segons Salut, a data d'avui el sistema públic de salut té capacitat per fer entre 14.000 i 15.000 PCR diàries. I preveuen que en un termini d'entre dues i quatre setmanes, aquesta capacitat s'elevi fins a 19.000 o 20.000. Aquestes xifres no inclouen les proves que es fan en la fase 1 del programa Orfeu.

