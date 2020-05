La higiene oral podria ser decisiva per aturar la transmissió del coronavirus

Un grup de científics de diferents disciplines ha revisat l'àmbit de la higiene bucal per valorar el potencial d'alguns compostos que es fan servir en col·lutoris per glopejar per reduir la transmissió del coronavirus en les primeres etapes de la infecció. Els resultats han estat publicats a la revista de fisiologia Function Entre els participants hi ha el viròleg Albert Bosch, catedràtic de la Facultat de Biologia de la UB i president de la Societat Espanyola de Virologia, a més d'especialistes en lípids, microbicides i experts en salut de les universitats de Cambridge, Colorado, Ottawa, Cardiff i Nottingham. També hi ha participat la indústria donant informació sobre la composició dels col·lutoris.La Covid-19 surt d'un virus embolcallat amb una membrana de greix lipídic, i una de les estratègies que han plantejat els científics per inactivar el virus a la gola és danyar aquesta membrana. Estudis previs han mostrat que els agents que hi ha habitualment en els col·lutoris bucals, com ara lleugeres quantitats d'etanol, povidona iodada i clorur de cetilpiridini, podrien degradar aquestes membranes que envolten els virus.En aquest treball, els investigadors han avaluat les composicions de col·lutoris per determinar la seva capacitat potencial d'actuar sobre els lípids del coronavirus i han suggerit l'estudi clínic d'alguns compostos. Segons els autors, la recerca publicada fins ara sobre virus embolcallats, incloent-hi els coronavirus, reforça la idea que cal més recerca sobre si la higiene oral es podria considerar una manera de reduir la transmissió del coronavirus.La investigació per determinar el potencial d'aquest enfocament podria incloure l'avaluació de fórmules ja existents o dissenyades a mida al laboratori. En qualsevol cas, ja seria possible dur a terme assajos amb alguns dels productes existents al mercat.Alguns estudis clínics apunten que els col·lutoris contenen suficients productes que són efectius per actuar contra els lípids dels virus amb embolcall. Faltaria determinar si també ho són contra la membrana del coronacirus. Els investigadors destaquen la necessitat de fer aquest tipus de recerca d'una manera urgent."Caldria comprovar si els gargarismes amb productes que contenen una sèrie de components amb activitat viricida s'inactiva realment el virus", assenyala Bosch. Tot i així, l'investigador remarca que "mantenir les distàncies socials i establir barreres a la transmissió, com l'ús de mascaretes i guants, en determinades condicions, continua sent el mètode més efectiu per frenar la propagació del virus".

