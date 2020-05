Sanitat autoritza que tota l'àrea de Barcelona passi a fase 1 dilluns

Mapa de fases de desconfinamenta partir de dilluns. Autor: Govern espanyol

Les regions sanitàries de Barcelona ciutat i les àrees metropolitanes nord i sud passaran dilluns a la fase 1. El Ministeri de Sanitat ha acceptat la petició conjunta del Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona, segons ha anunciat en roda de premsa el ministre, Salvador Illa. La Comunitat de Madrid també entrarà en la primera fase, mentre que a Catalunya el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran, avançaran a la segona.Illa ha explicat que el Ministeri ha mantingut el criteri d'esperar 14 dies abans de permetre avançaments de fase i ha assegurat que el govern espanyol mantindrà la mateixa manera de funcionar a l'hora d'autoritzar passes endavant en la desescalada. "Mantindrem la cogovernança", ha afirmat, fent referència a la relació amb les comunitats autònomes.L'àrea de Barcelona arribarà dilluns a la fase 1 després d'haver estat una setmana en la fase zero avançada . Els darrers dies, doncs, la capital i els municipis de les regions metropolitanes nord i sud han experimentat un relaxament de les restriccions, que ha inclòs l'obertura de comerços sense cita prèvia, el servei de préstec a les biblioteques, el funcionament de museus i llocs de culte amb aforament reduït, l'ampliació de fins a 10 persones a les vetlles funeràries i la reobertura d'escoles i instituts per fer-hi tasques administratives i de desinfecció.En aquesta fase intermèdia només ha estat permès anar a casa d'algú altre en cas que fossin persones vulnerables o dependents i els bars i restaurants han pogut vendre menjar i beguda, però només per consumir a domicili. Amb l'entrada en fase 1 , es podran fer trobades de fins a 10 persones a les cases, bars i restaurants podran obrir les terrasses -amb una ampliació de la capacitat a Barcelona- i els gimnasos reprendran l'activitat.També s'autoritzarà la reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma, sempre que no superin els 400 m2 de superfície i podrà haver-hi desplaçaments entre municipis de la mateixa regió sanitària, encara que no sigui per motius laborals. Com que Barcelona ciutat és una regió sanitària en si mateixa, la mobilitat per entrar-hi o sortir-hi continua limitada a la feina.L'entrada de la Comunitat de Madrid a la fase 1 arriba després de setmanes de polèmica. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, fins i tot havia anunciat que denunciarà la negativa del ministeri a autoritzar el canvi de fase al Tribunal Suprem.Mentrestant a Catalunya, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran avançaran dilluns a la fase 2. El Ministeri de Sanitat preveu eliminar les franges horàries de sortides per fer passejades o esports en la fase 2 de la desescalada, però les mantindrà per a col·lectius vulnerables, com la gent gran o les persones dependents. Als municipis que entrin en fase 2 , els veïns podran banyar-se a la platja o a la piscina, dinar o sopar dins d'un restaurant o celebrar un casament. A les trobades amb amics o familiars hi podran participar fins a 15 persones i es podrà fer esport en franges horàries més amples. Als funerals hi podran assistir fins a 25 persones i es podran visitar els avis a les residències en casos excepcionals. També començaran a reobrir cinemes, teatres i monuments, però omplint només un terç de la seva capacitat.

