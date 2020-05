Canadell considera «frívol» l'anunci de la derogació de la reforma laboral

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, s'ha mostrat "sorprès" i ha considerat "frívol" l'anunci de la derogació de la reforma laboral feta ahir, després d'un acord entre el PSOE, Podem i Bildu. "Això no es pot decidir dins d'un pacte que es fa per prorrogar l'estat d'alarma", ha afirmat, afegint que pot tenir efectes pel que fa a la seguretat jurídica de les empreses.Canadell ha tingut un to molt diferent a la de la resta d'agents econòmics, que ahir van reaccionar amb bel·ligerància a l'anunci . El líder cameral no ha tancat la porta a revisar el règim laboral i ha dit que "es pot estar d'acord en una modificació del contingut de la reforma", però sempre i quan es fes d'una altra manera. Sí que ha assenyalat que "aquest no és un tema explícit de la Cambra de Comerç, sinó que afecta bàsicament a empresaris i sindicats".

