MAPA Els 615 municipis que deixen de tenir horaris i poden obrir bars i restaurants

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es pot consultar el seu nom, la comarca a què pertany, la superfície (quilòmetres quadrats), la població i la densitat (habitants per quilòmetre quadrat). En color verd, els municipis amb menys de 10.000 habitants i densitat inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat (i que es poden beneficiar de l'alleujament de les restriccions); en color taronja, els municipis amb menys de 10.000 habitants i densitat superior a 100 habitants per quilòmetre quadrat; en vermell, els de més de 10.000 habitants. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Els municipis de menys de 10.000 habitants i amb una densitat inferior a 100 persones per quilòmetre quadrat gaudiran d' un alleujament de les condicions de confinament . Ho ha publicat aquest matí el govern espanyol al Butlletí Oficial de l'Estat , on es concreta, per exemple, que s'hi eliminen les franges horàries, s'hi podran obrir bars i restaurants per al seu consum a l'interior amb certes condicions, s'hi podrà assistir a vetlles fins a 15 persones en espais tancats i 25 a l'aire lliure o anar al temple si no se supera el 50% de l'aforament, i s'hi podran obrir les biblioteques amb un terç d'aforament.Quins municipis catalans s'hi podran acollir? Fins a 826 dels 947 tenen menys de 10.000 habitants, però 211 d'aquests tenen una densitat superior a 100 habitants per quilòmetre quadrat i, per tant, queden exclosos d'aquesta mesura. Es tracta dels que es troben en color taronja en el mapa superior, mentre que els verds són els que se'n poden beneficiar. Es tracta, per tant, de 615 municipis, la majoria del país, amb excepció de bona part dels de costa o als voltants de les quatre capitals de província, especialment de l'entorn de Barcelona. En la taula interactiva inferior, es poden consultar totes les dades de tots els municipis catalans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor