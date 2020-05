VÍDEO Rosalía se suma al repte viral de reconèixer els municipis de Catalunya

Des que estem confinats que a Instagram no paren d'augmentar els efectes per fer vídeos amb qüestionaris per endevinar. L'últim que s'ha fet viral és un filtre amb fotografies dels municipis de Catalunya i que s'han d'endevinar a partir de la imatge. Doncs bé, qui s'ha sumat a aquesta moda ha estat la cantant Rosalía, qui ha penjat un instastorie on apareix amb l'efecte.Ara bé, tot i fer ús del filtre, no sembla que la cantant vagi a respondre. De fet al vídeo es pot veure com li fa gràcia la idea però no acaba dient quin és el municipi que li ha tocat.

