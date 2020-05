El 24% de les empreses no pot créixer per manca de mà d'obra qualificada, segons la Cambra

La Cambra de Barcelona i InfoJobs -la plataforma líder d'ocupació a l'estat espanyol que forma part del grup Adevinta Spain-, han presentat conjuntament l'informe Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya, que s'havia de presentar al Saló de l'Ensenyament del 2020 i que es va cancel·lar per la crisi sanitària. L'informe es pot consultar aquí L'objectiu és posar a disposició dels joves dades objectives sobre les vacants de feina que ofereix el mercat laboral segons àmbit i nivell formatiu, i els sous associats a aquestes vacants d’acord amb els anys d’experiència (més o menys de 5 anys). El president de la Cambra, Joan Canadell, i Román Campa, director general d'InfoJobs, ho han presentat en una roda de premsa telemàtica.Campa ha advertit que aquesta crisi és molt diferent de la del 2008: "Aquesta és més abrupta i està afectant molts més sectors que la del 2008". Per poder sortir de la crisi, ha insistit en els factors que seran determinants per superar la crisi, com la digitalització i la demanda de talent tecnològic, que no és fàcil de trobar en el mercat. Ha afirmat que ara per ara es desconeix com es podrà sortir de la crisi, però el que és segur és que la formació serà l'element decisiu per reforçar els perfils més reclamats pel mercat.Joan Canadell ha explicat que la Cambra ha copsat la necessitat de fer una anàlisi real de la situació entre l'oferta i la demanda empresarial després d'una de les #ConsultesCambra que evidenciava que el 80% dels empresaris tenen problemes per trobar personal qualificat. Un 30% de les empreses de la construcció han mostrat dificultats per trobar perfils adients.Ha asssenyalat alguns casos territorials molt significatius, com és el cas de la Costa Brava, on gairebé la meitat del sector de l'hostaleria troba dificultats per trobar mà d'obra qualificada. "La sensació que tenim és que al mercat d etreball tenim un problema de manca de personal qualificat", ha resumit Canadell, que ha assenyalat que quasi una de cada quatre empreses a Catalunya afirma que la manca de personal adequat està limitant el seu creixement.Canadell ha recordat que les cambres han posat en marxa el projecte Catalunya 2030-40, que és un pla estratègic de com les cambres podem actuar per desenvolupar el màxim potencial econòmic de Catalunya, i un dels 15 eixos de treball és la formació. "La formació és la clau -ha assegurat el president de la Cambra- per millorar aquest dèficit que implica alinear l'oferta i la demanda del mercat de treball".Segons l'Enquesta de Clima Empresarial de Catalunya del quart trimestre del 2019, el 24% de les empreses asseguren que la manca de mà d'obra adequada està limitant la marxa del seu negoci (o facturació). Aquest percentatge s'ha anat incrementant des del 2013, quan només un 6,2% ho assegurava. Per sectors, la construcció és el més afectat, amb un 38% d'empreses. El segueixen la resta de serveis i la indústria. El comerç i l'hostaleria són els sectors menys afectats (amb un 20% o menys que ho assenyalen).La variable més determinant alhora d’identificar les empreses amb més problemes de manca de personal adequat per fer créixer el seu negoci és la territorial. Aquest problema afecta sobretot les comarques de Girona, Lleida i Tarragona, on el 30% d'empreses veuen limitat el creixement de la seva facturació perquè no disposen de la mà d'obra adequada. A Barcelona, el problema és menor (afecta el 21% d’empreses).L'estudi ofereix una triple informació per a 109 professions (ordenades per nombre de vacants i àmbit temàtic), segons si a les ofertes es demana una titulació de formació professional (grau mig o grau superior) o una titulació universitària. La suma de les ofertes en informàtica i telecomunicacions (IT), tecnologia i indústria, i professions, arts i oficis, concentren gairebé el 40% de les ofertes que demanen titulació d'FP o universitat gestionades per InfoJobs el 2018. El segon i tercer grup de professions amb més vacants són els formats per administració d'empreses i finances i banca (concentren el 14%) i comercial i vendes (8%). La resta de famílies professionals tenen un pes del 5% o inferior sobre el total de vacants gestionades per InfoJobs.De les 20 famílies professionals analitzades, les que tenen més sortida professional són també les d’informàtica i telecomunicacions (IT), tecnologia i indústria, i professions, arts i oficis. També les professions relacionades amb finances i banca, i comercial i vendes, tenen una alta sortida professional, ja sigui amb formació FP o universitària. La resta tenen demanda mitjana o alta, segons el cas.L'experiència és una element determinant en la progressió del salari, especialment en graduats universitaris. El sou mitjà brut de les ofertes laborals dels graduats FP passa de poc més de 23.000 euros/any quan es finalitzen els estudis a gairebé 31.000 euros/any al cap de 5 anys, un 33% més. Per la seva banda, el sou mitjà brut ofert als graduats universitaris és de poc més de 28.000 euros quan es finalitzen els estudis i passa a 44.541 euros/any al cap de 5 anys, gairebé un 60% més. Això demostra que el grau de progressió salarial és més elevat quan s'ha cursat un grau universitari.En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau d’FP, les professions que de mitjana ofereixen un sou a l'entorn o per sobre de la mitjana (31.000 euros) per candidats que tenen 5 anys o més d'experiència són informàtica i telecomunicacions, comercial i vendes, màrqueting i comunicació, tecnologia i indústria i el sector farmacèutic i biològic.En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau universitari, les professions que ofereixen un sou (candidats amb 5 anys d’experiència) per sobre de la mitjana (44.000 euros/any) són 9, però cal destacar les tres en les quals els salari supera els 50.000 euros: informàtica i telecomunicacions, comercial i vendes, i finances i banca.En la família professional d'Informàtica i Telecomunicacions, el salari mitjà per a les vacants que requereixen un perfil formatiu d'FP (amb 5 anys d'experiència) és de 38.175 euros, un 24% més que el salari mitjà ofert en les vacants que demanen titulació en FP (30.789 euros). Així mateix, el salari que s'ofereix en les vacants de la família professional d'Informàtica i Telecomunicacions que requereixen estudis universitaris és de 51.212 euros, un 15% per sobre del salari mitjà ofert en les vacants que demanen un grau universitaris (44.541 euros).De les 109 professions analitzades, les que destaquen per complir els tres criteris (alta demanda, més sortida professional i millor salari) són les que s'inclouen en l'àmbit de la Informàtica i Telecomunicacions (IT).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor