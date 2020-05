Un veí paga 270 euros de multa per insults homòfobs contra l'alcalde a Facebook

Un veí de la població de la Font de la Figuera, a la comarca de la Costera, tindrà que pagar una multa de 270 euros per insults homòfobs contra l'alcalde de la localitat, Vicent Muñoz (Compromís), al seu compte de Facebook.Així consta en la sentència, que condemna l'home per un delicte d'injúries greus amb publicitat. A més de la pena de multa, se l'obliga a publicar la resolució a les xarxes socials on va proferir els insults.L'acusació i la defensa van arribar a un acord el passat 13 de març, quan va tenir lloc el judici i l'acusat va reconèixer els fets, es va disculpar i va pagar la multa de 270 euros i les despeses del procés.Els fets es remunten a 2018, quan el condemnat va publicar els insults.

