Maradona, Ronaldo i Ronaldinho, entre els suports al xeic de l'Almeria en un torneig del «FIFA20»

Maradona, Messi, Ronaldhino, Cesc Fàbregas, Charlien Sheen i Snoop Dog són alguns dels famosos que han participat en un fil de Twitter per donar suport al xeic àrab Turki Al-Sheikh pel seu debut en un tornegi benèfic organitzat per PlayStation. Al-Sheikh és un dels grans magnats del petroli i també president del club de futbol de l'Almeria.El propietari de l'equip participarà en un torneig benèfic que consisteix bàsicament a jugar al FIFA20 i on donarà al voltant de 250.000 euros. Ha estat arran d'això de desenes de personalitats han enviat vídeos de suport al xeic. No només estrelles del món de l'esport, sinó també actors o cantants. El resultat és un llarg fil de Twitter amb desenes de personalitat recomanant al xeic que "descansi" pel partit que jugarà:

¡Hoy es el día! Ronaldinho manda todo su apoyo a @Turki_alalshikh antes del partido benéfico 🤙🏻 pic.twitter.com/hCqlpqwJfC — UD Almería (@U_D_Almeria) May 22, 2020

El fenómeno @Ronaldo envía sus ánimos a @Turki_alalshikh ante su torneo benéfico 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Cp0Hyies9w — UD Almería (@U_D_Almeria) May 21, 2020

Uno de los más grandes, Maradona, también manda ánimos a @Turki_alalshikh y envía un saludo a nuestra ciudad 👋🏻 pic.twitter.com/KMjTpiVm7q — UD Almería (@U_D_Almeria) May 21, 2020

