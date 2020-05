Sanitat eliminarà les franges horàries de sortides en la fase 2

El Ministeri de Sanitat preveu eliminar les franges horàries de sortides per fer passejos o esport en la fase 2 de la desescalada però les mantindrà per a col·lectius vulnerables, com la gent gran. Així ho ha insinuat el ministre Salvador Illa a preguntes del PNB al Congrés i ho ha confirmat el director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, durant la roda de premsa d’aquest dijous.Simón ha dit que la mesura es concretarà en una ordre ministerial i que possiblement siguin les comunitats autònomes o els ajuntaments els que defineixin en quins horaris s’han de fer. “Són decisions més complicades del que sembla”, ha dit Simón.Cal recordar que avui ha entrat en vigor que els municipis de menys de 10.000 habitants ja no tindran franges horàries per fer esport o donar un passeig.

