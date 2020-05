El Nits de cinema oriental planta cara a la pandèmia amb una edició escurçada

La 17a edició del Festival Nits de cinema oriental de Vic continuarà projectant pel·lícules aquest estiu, malgrat que s'haurà d'adaptar a la crisi sanitària global provocada pel coronavirus. De la setmana de projeccions s'ha passat als quatre dies de festival i se celebrarà del 23 de juliol al 26.Aquest dijous, el director Quim Crusellas ha presentat una part de la programació destacant que el certamen torna amb una "programació potent dins les normes de seguretat" i s'ha fet una aposta per aconseguir un format "el més semblant a l'original". Com és habitual es combinaran les superpdorduccions amb el cintema independent d'autor.Tot i que treballen per "mantenir l'esperit popular i participatiu" de les Nits, el director ha apuntat que caldrà fer "malabarismes". De fet, la imatge del festival d'enguany és un gat de la sort fent malabarismes amb pals i plats vigilant que no caiguin. Els autors de l'obra són l'il·lustrador Xevidom i l'estudi de disseny Partee.Es manté la Bassa dels Hermanos i el cinema Vigatà com els dos punts per a passi de pel·lícules, amb un aforament d'acord amb el què estableixin les autoritats. Crusellas ha avançat que Enter the Fat Dragon (2020) serà la pel·lícula inaugural. Es tracta d'una producció de Hong Kong protagonitzada per un Donnie Yen molt gras que barreja comèdia i arts marcials.Una altra de les pel·lícules que s'ha avançat i que es podrà veure durant el festival és Changfeeng Town (2019). Crusellas l'ha descrit com una "delicada" pel·lícula xinesa, signada per la directora Wang Jing, que proposa un viatge ple de nostàlgia i sensibilitat a la Xina dels anys 80."La Bassa i el Vigatà es tornaran a omplir, mantenint les distàncies, dels colors i músiques de Bollywood", ha explicat Crusellas. De fet, també es podrà veure Sonchiriya (2019), una pel·lícula de l'Índia ambientada a l'any 1970, als barrancs de Chambal. La història explica com un grup de rebels, capitanejats per Man Singh, s'escapen de la policia en un western "agressiu, tens i imprevisible".Des de la regidoria de Cultura a l'Ajuntament de Vic, Susagna Roura ha recordat que aquest estiu serà "molt diferent". Es preveu que hi hagi activitats culturals repartides pel juliol i l'agost, encara que no hi hagi festa major a la ciutat . La regidora també ha destacat que el sector audiovisual està satisfet perquè Vic continuarà essent un "aparador" on exhibir els seus productes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor