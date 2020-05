Us Estrimem Fest, el primer festival de música familiar per «streaming» a Catalunya

La crisi del coronavirus ha deixat a la corda fluixa sectors com el cultural, on encara no se sap quan es podrà reprendre l'activitat amb total normalitat. Mentrestant, les famílies segueixen a casa combinant el teletreball amb les cures als infants. I és per això, sota el lema "mentre no tornem a les places i als teatres... US ESTRIMEM FEST", quatre dels grups més reconeguts de la música familiar a Catalunya uneixen esforços i presenten el primer festival de música familiar en streaming, un model pioner a l'Estat.18 hores de música per gaudir en família des de casa amb Dàmaris Gelabert, El Pot Petit, Reggae per Xics i Xiula durant els dos primers caps de setmana de juny. Els grups interactuaran en directe des de les xarxes socials i, a més, es podran veure els concerts 24h després de la seva emissió.Aquest format exclusiu, i alhora íntim, es farà des de l'Auditori de Girona el 6 i 7 de juny i el 13 i 14. Comptarà amb cinc càmeres i un equip de realització professional per enviar l'emissió en directe a les cases d'arreu del territori.Malgrat ser per streaming, caldrà pagar entrada per accedir al portal web des d'on s'emetrà. Constarà d'un abonament familiar únic per veure els quatre concerts amb un cost de 20€ . Les entrades estan a la venda des d'aquest divendres a les vuit del matí. Fins demà a la mateixa hora, hi haurà un descompte especial del 20%.

