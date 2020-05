Èxit de públic en el primer espectacle teatral a l'aire lliure a Catalunya des de l'inici del confinament

La companyia de teatre familiar Festuc Teatre ha representat aquest dijous al migdia el seu espectacle "La Mongetera Màgica" al camp de futbol de Corbins (Segrià). Es tracta del primer espectacle a l'aire lliure amb públic presencial a Catalunya des de l'inici del confinament. La companyia ha organitzat juntament amb l'ajuntament del municipi, aquesta iniciativa destinada als veïns empadronats, amb motiu de la Festa Major de Sta. Quitèria.L'espectacle ha estat possible perquè la regió sanitària de Lleida, de què depèn Corbins, va entrar aquest dilluns en la Fase 1 de desconfinament, en què estan permesos els espectacles a l'aire lliure amb un màxim de 400 persones de públic, assegudes, i a dos metres de distància.L'espectacle d'aquest dijous s'ha fet al camp de futbol perquè els organitzadors han considerat que és l'espai municipal que millor garanteix la seguretat. L'escenari s'ha situat al centre per poder controlar els accessos i evitar aglomeracions. Les famílies han entrat per torns i a l'accés hi havia gel desinfectant.Tot i que es permetia una assistència superior, els organitzadors han optat per un aforament màxim de 112 persones. L'accés i la sortida s'ha fet de manera esglaonada. El públic s'ha distribuït en grups familiars i cada unitat familiar estava separada de la resta per dos metres. L'ús de la mascareta ha estat obligatori durant tota la funció.El codirector de la companyia, Pere Pàmpols, ha recordat que l'espectacle que aquest dijous ofereixen de manera gratuïta fa dos mesos que no el fan perquè les companyies fa dos mesos que no treballen. En aquest sentit, demana a les administracions que pensin en la cultura i els ajudin a retornar a l'activitat.

