Dos joves de 18 i 25 anys assalten un pis de Terrassa amb una arma de foc i una catana

Dos homes han entrat a presó per un robatori violent en un pis de Terrassa. Els dos individus, de 18 i 25 anys i veïns de la ciutat, formaven part d'un grup de tres lladres armats amb una arma de foc i una catana que van assaltar, robar i lligar els propietaris de l'habitatge. El tercer dels infractors es troba en recerca.L'assalt va tenir lloc la matinada del 27 d'abril al barri del Pla de Bonaire de la cocapital vallesana, quan els detinguts van accedir al pis van sorprendre els propietaris a l'interior, als quals després d'amenaçar-los amb una catana i una arma de foc, els van colpejar i lligar. Tot seguit, van regirar les altres estances, on van trobar tres persones més, a les que també van agredir i retenir. Els lladres van aconseguir endur-se més de 4.000 euros en efectiu, un rellotge, diversos telèfons mòbils, dues videoconsoles i dos ordinadors portàtils.Als acusats, se'ls investiga com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència i intimidació, així com de detenció il·legal. Al més jove també se la investiga per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, fet que hauria quedat demostrat arran de la causa oberta pel robatori.Després de la denúncia de les víctimes, la comissaria de Mossos de Terrassa van iniciar una investigació que va culminar amb la detenció de dos dels presumptes autors, un d'ells amb antecedents. Després de passar a disposició judicial el 15 de maig, el jutjat de guàrdia de la ciutat va decretar el seu ingrés a presó. Ara, el procés segueix obert per localitzar el tercer implicat

