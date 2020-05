Les víctimes a Catalunya es dupliquen en les últimes 24 hores

ACLARIMENT SOBRE LES DADES El Departament de Salut ofereix diàriament dades globals dels infectats per coronavirus i dels morts registrats de forma acumulada i, en paral·lel, ofereix dades dels casos diaris de forma retrospectiva. La diferència dels casos acumulats oferts un dia respecte l'anterior, però, no coincideix amb els casos diaris detallats relatius al dia en qüestió, ja que sovint els infectats o morts no es notifiquen fins algun o diversos dies més tard de produir-se. És per això que NacióDigital ha optat pel criteri de destacar cada dia la diferència en els casos acumulats, encara que aquests no coincideixin amb els casos del dia en qüestió, atès que la xifra definitiva d'un dia en concret no es coneix fins uns dies després. Tot i això, en els gràfics, les dades antigues es van actualitzant periòdicament per oferir una imatge més fidedigna de l'evolució de l'impacte de la pandèmia, dia a dia. La data de la darrera actualització retrospectiva hi està indicada en el peu, motiu pel qual les xifres dels dies posteriors i immediatament anteriors s'han d'entendre com a provisionals, subjectes a correccions futures.

Noves dades per a l'optimisme a Catalunya, aconseguint baixar la xifra de defuncions diàries a registres mínims des de fa dos mesos. El Departament de Salut ha canviat l'hora per donar sobre les dades del coronavirus i ha informat aquest matí de 43 defuncions en les últimes 24 hores, més del doble que ahir (20) però encara en unes de les xifres més baixes des que es va iniciar la pandèmia. Això suposa un total d'11.766 persones que han perdut la vida fins avui dia amb la Covid-19. Els casos totals de coronavirus a Catalunya augmenten a 64.037, amb un augment de 778 nous respecte les dades d'ahir.Per altra banda, el nombre total de casos possibles de coronavirus se situa en 216.269. Tal com explica Salut, són persones que presenten símptomes i un professional facultatiu qualifica de possible cas, ja que encara no s'ha pogut fer cap prova.Pel que fa als casos greus i a les altes hospitalàries, les dades presenten un cert desgavell. Salut ha presentat la mateixa xifra que el dia anterior: 4.005 i 36.579, la qual cosa significaria que no hi ha hagut cap increment en aquest sentit en les últimes 24 hores, un fet totalment dubtós.Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.446 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 36.160 són casos sospitosos.Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 11.766 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 6.571 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.917 a una residència i 772 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor