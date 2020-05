Atraca al Port de Barcelona un vaixell amb 400 tripulants en quarantena per coronavirus

Un vaixell amb uns 400 tripulants de diverses nacionalitats ha atracat aquest dijous al Port de Barcelona després de sol·licitar permís a les autoritats espanyoles. Tota la tripulació està en quarantena per coronavirus, perquè una de les marineres ha donat positiu al test i presenta símptomes lleus de la infecció.La dona està aïllada a bord del vaixell. Segons el Ministeri de Sanitat, la declaració marítima sanitària de la nau indicava la presència de la tripulant infectada, i atès que els creuers tenen prohibida l'entrada a ports espanyols, s'ha enviat una autorització d'excepcionalitat per desembarcar-la. Finalment, però, s'ha optat per l'aïllament a la nau i per la quarantena de la resta de tripulants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor