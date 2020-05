El Parlament assumeix el dèficit en la gestió de les residències i l'investigarà

El Parlament ha aprovat per unanimitat la creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió de les residències durant l'epidèmia del coronavirus. La mesura ha estat impulsada amb el suport de tots els grups de l'oposició, que durant el debat d'aquest dijous a la tarda a la cambra han recriminat al Govern la seva actuació als geriàtrics.La transferència de competències entre Afers Socials i Salut, el trasllat de gent gran als hospitals o la manca d'equips de protecció per als treballadors han centrat les intervencions a l'hemicicle per part dels grups de l'oposició.Tant JxCat com ERC han reclamat posar el focus en el debat sobre el model dels geriàtrics a Catalunya i han assenyalat el finançament estatal en matèria de dependència com un obstacle a l'hora de poder garantir una bona gestió dels geriàtrics.Finalment les esmenes dels dos grups del Govern, que demanaven aprofundir en el debat sobre el model residencial a Catalunya, no han prosperat i per tant la comissió d'investigació se centrarà a retre comptes de les decisions preses durant l'epidèmia.Tot i el vot a favor de republicans i postconvergents, la diputada de Ciutadans Noemi de la Calle ha acusat els dos grups d'intentar "bloquejar" la creació de la comissió i ha acusat la Generalitat de tenir "poc interès" en la cura de la gent gran.Per part del PSC, Raúl Moreno ha considerat que el Govern ha contribuït al "desconcert" sobre la situació a les residències i ha considerat que els residents han estat tractats com a "ciutadans de segona". Moreno, a més, ha assegurat que ERC havia proposat als socialistes donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma si el PSC rebutjava la creació de la comissió d'investigació. Una acusació que la portaveu republicana, Marta Vilalta, ha negat. "i hi hem vot en contra ha estat per la recentralització i militarització del govern espanyol", ha defensat.Des dels comuns, la diputada Marta Ribas ha retret al Govern que hagi "desaparegut" durant la crisi a les residències i ha posat sobre la taula algunes línies mestres del model residencial que el seu grup defensa pe a Catalunya. Entre altres, mantenir en mans dels CAP l'atenció als residents, integrar a la xarxa pública els geriàtrics intervinguts per la Generalitat i millorar les condicions dels treballadors. Unes propostes que també ha reivindicat la CUP, a través del diputat Vidal Aragonès. "No hi ha hagut cap govern que hagi fet una aposta per una xarxa pública, de titularitat i de gestió. S'ha apostat pel model privat amb concerts i convenis", ha lamentat.ERC i JxCat han insistit en la necessitat de debatre sobre el model residencial i han coincidit a l'hora d'assenyalar la falta de finançament estatal com a obstacle a l'hora de garantir una bona gestió de les residències. Amb el seu vot a favor de la creació de la comissió, els dos grups que integren el Govern fan el primer gest d'autocrítica.

