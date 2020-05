Neix Álex, el primer fill d'Inés Arrimadas

El primer fill d'Inés Arrimadas, l'Álex, ja ha nascut. La líder de Ciutadans ha compartit aquest dijous a la tarda una tendra foto de la mare del nen. En la publicació explica que ha anat tot "molt bé" i que tant ella com el petit estan en "perfecte estat". "Estem immensament feliços i molt emocionats per aquest gran regal que ens ha donat la vida", escriu.Arrimadas ha anunciat que agafarà unes setmanes de permís de maternitat per a poder dedicar tota l'atenció al nounat. "Quines ganes teníem de veure-li la careta!", confessa il·lusionada en la mateixa publicació. Arrimadas està casada amb Xavier Cima, que va ser diputat per CiU per Girona al Parlament -és de Ripoll- i que ara es dedica a la consultoria.

