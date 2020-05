La Fiscalia veu una «voluntat de buidar de contingut» la sentència del Suprem amb el 100.2 als presos

La Fiscalia s'ha oposat a que la modificació de l'aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari aprovat per la Junta de Tractament del Puig de les Basses perquè l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, pugui sortir de la presó per anar a treballar a la Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) com a terapeuta ocupacional. El ministeri públic considera que aquesta aplicació del 100.2 "l'àrea laboral no és un dèficit que hagi de treballar la interna". De fet, la Fiscalia sosté que l'aplicació del 100.2 als presos independentistes condemnats pel Suprem obeeix a una "voluntat pertinaç de buidar de contingut" la sentència emesa pel tribunal.La Junta de Tractament de Lledoners va aprovar el 23 d'abril que Bassa pugui sortir de la presó del Puig de les Basses per anar a treballar a una entitat de serveis essencials cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, amb una jornada laboral de sis hores. Bassa va sortir per primera vegada de la presó per anar a treballar a l'entitat de Torroella de Montgrí el 27 d'abril.Segons consta a l'escrit presentat davant del jutjat de vigilància penitenciària, la Fiscalia considera que en el cas de Bassa "no es donen els requisits que estableix l'article 100.2 del règim penitenciari", i que tampoc existeix "excepcionalitat que justifiqui la seva aplicació". De fet, afegeix que "l'única cosa excepcional és que a una interna condemna a la pena de dotze anys de presó i que encara no ha complert la quarta part de la condemna se li concedeixi aquest règim". I el ministeri públic afegeix que "el cas dels presos del procés" s'ha convertit "l'excepcionalitat en generalitat, donant carta de naturalesa al designi de l'administració de buidar de contingut la sentència del Tribunal Suprem".Per a la Fiscalia, una prova d'aquest fet és que la Junta de Tractament aprovés el 23 d'abril una modificació del 100.2 "més àmplia" i "ara amb objectiu laboral" després que la situació generada pel coronavirus i el decret d'estat d'alarma obligués a suspendre les sortides de Bassa per cuidar la seva mare.El ministeri públic sosté que "l'àrea laboral no té cap relació amb la tipologia delictiva" pel que Bassa va ser condemnada, de manera que no produeix "cap efecte en el tractament". De fet, considera que "els hàbits laborals no són un dèficit que s'hagi de tractar a la interna", que Bassa està "plenament inserida en la societat". "Facilitant un treball a l'exterior en una situació equivalent al tercer grau no es produeix cap efecte tractamental", ha insistit. Per contra, considera que l'exconsellera s'hauria de sotmetre a un "programa de tractament adequat" de "reeducació" amb l'objectiu "d'interioritzar el respecte a la llei", ja que "no reconeix la comissió delictiva i no assumeix la seva responsabilitat"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor