Quant pot costar la multa per no portar mascareta?

Les sancions per als que vagin sense mascareta quan sigui necessari rondaran els 600 euros, però la forquilla és força gran, ja que el BOE no especifica en quina categoria d'infracció s'emmarca aquesta, però la multa més habitual seria d'aquesta quantitat, l'equivalent a saltar-se la Llei de Seguretat Ciutadana. Les sancions lleus van de 100 a 600 euros; les greus, de 600 a 30.000, i les molt greus poden arribar a 600.000. De moment, però, els Mossos preveuen dur a terme una tasca comprensiva de diàleg, pel que les multes podrien arribar en cas de no fer cas a les seves instruccions.En un comunicat intern signat pel comissari en cap dels Mossos, Eugeni Sallent, i al qual ha tingut accés, es recorda a les dotacions policials encarregades dels controls de mobilitat per vies i espais públics que no complir amb la norma podrà constituir una "infracció administrativa que haurà de ser denunciada". Per tant, qui no porti mascareta podria enfrontar-se a una denúncia de la policia catalana.El comissari en cap també demana als agents que "prioritzin" en la seva actuació "el diàleg i la conscienciació ciutadana", i que tinguin en compte les excepcions en l'obligació de dur la mascareta. No han de portar-la les persones que tinguin dificultats respiratòria o problemes de salut que ho contraindiquin, que facin activitats que no en permetin l'ús (com ara exercici a l'aire lliure) o en casos de força major o situació de necessitat. "Les dotacions policials han de tenir en compte aquestes informacions en la seva activitat de patrullatge", diu Sallent al comunicat.Fonts dels Mossos consultades per aquest diari apunten que no hi haurà un canvi en la manera d'actuar dels agents que impliqui començar a posar més denúncies i recorden que s'haurà de valorar cada situació concreta. En aquest sentit, les mateixes fonts insisteixen que des del cos s'apel·la sempre al "sentit comú" i a la responsabilitat de la ciutadania, però recorden que la nova norma "s'ha de complir".

