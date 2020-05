VÍDEO Una sèrie porta Lorca al futur per escoltar els seus poemes: «Em recorden... No van guanyar ells!»

"Entonces, he ganado yo, no ellos. Dejemos las cosas como están” Se cierra el círculo. Julián y Lorca. Lorca y Julián. ♥¡Gracias! ♥#MdTBloodyMary #FedericoGarcíaLorca #LaLeyendaDelTiempo #Camarón pic.twitter.com/XZDaqyBnf4 — Mº del Tiempo (@MdT_TVE) May 19, 2020

Federico García Lorca escuchando a Camarón de la Isla cantar 'La leyenda del tiempo'. @MdT_TVE mola, ¿eh? Pues Camarón la cantó luego, ese mismo 1979, en '300 millones'. Y tienes aquí aquel programa, íntegro. Para ti --> https://t.co/KcLlf70RBi #MdTBloodyMary pic.twitter.com/s4fA0s1TJ8 — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) May 19, 2020

Les sèries permeten a l'espectador explorar realitats alternatives, creant ucronies on podem visualitzar amb els nostres propis ulls fets, personatges impensables en la història de la humanitat. Aquesta és una de la premissa de la ficció de TVE El Ministerio del Tiempo, que barreja la història d'Espanya amb la ciència-ficció, permetent que diversos personatges importants del passat es coneguin entre si o viatgin al futur.Aquesta mateixa setmana, la sèrie ha estrenat un capítol on el protagonista era Federico Garcia Lorca, el poeta espanyol afusellat pel franquisme. Un dels membres protagonistes acompanya a Lorca al futur, a 1979 on pot veure com l'inigualable Camarón canta el seu poema La leyenda del tiempo.L'escena ha tingut centenars de milers de visualitzacions a Twitter i ha despertat les emocions de molts dels usuaris. Camarón va publicar un disc el 1979 amb diverses adaptacions del poeta, que havia creat aquesta peça poètica el 1931, en el marc de la seva obra teatral Así que pasen cinco años.La mateixa Televisió Espanyola ha volgut aprofitar l'èxit de l'escena per recordar quan el cantant de flamenc va anar precisament a la cadena pública a cantar aquesta peça en directe, al programa musical 300 millones.Lorca és un dels poetes de referència en les obres cinematogràfiques i audiovisuals d'aquest país des de fa dècades. Una de les últimes que va tenir més èxit (i va acabar recollint premis Goya) va ser La Novia, l'adaptació en pel·lícula de Bodas de Sangre. En aquesta revisió de l'obra del poeta de Granada, Paula Ortiz va decidir centrar-se només en la figura de la núvia, interpretada per Inma Cuesta. Aquí podeu veure una escena del film.

