Sanitat lamenta les imatges de la platja de Barcelona plena de gent

Les imatges de la platja de Barcelona plena de gent aquesta setmana no han agradat al Ministeri de Sanitat, que decideix aquests dies si la capital catalana i les regions metropolitanes poden deixar enrere la fase 0 i avançar en el desconfinament. Fernando Simón, director del centre d'alertes i emergències sanitàries, ha lamentat les fotografies i vídeos que van circular per les xarxes socials. "Són situacions que fan pensar que la gent no és conscient dels riscos a què ens podem exposar", ha dit en roda de premsa aquesta tarda des de la Moncloa.Tot i així, el doctor ha deixat clar que la decisió sobre el canvi de fase no es basarà en una fotografia concreta, sinó que es tindran en compte les dades i els indicadors epidemiològics per decidir si es permet o no que Barcelona i les regions metropolitanes, que continuen a la fase 0 tot i algunes mesures de relaxament, puguin avançar finalment cap a la fase 1. "L a part tècnica no es deixarà endur per aquestes imatges", ha assegurat Simón.Espanya ha registrat 48 morts per coronavirus en les últimes 24 hores. La majoria s'han produït a Madrid (19) però en les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat no hi consten les morts de Catalunya, que "no ha pogut actualitzar les dades per problemes de validació". Amb els morts d'avui, que suposen un descens respecte les 95 víctimes d'ahir, la xifra total arriba als 27.940 des que va començar la crisi.Els nous contagis també mostren una caiguda. En les últimes 24 hores se n'han reportat 344, menys que els 416 d'ahir, que suposen un increment del 0,15% respecte al dia anterior. El total de contagis diagnosticats per PCR arriba ja als 233.037. Pel que fa a noves hospitalitzacions, en l'últim dia se n'han reportat 140, la majoria a Madrid (75). 20 persones han hagut d'ingressar a l'UCI. Tant en nous contagis, com hospitalitzacions i UCI, no hi consten les dades de Catalunya.Simón ha dit que les dades són positives. Ha justificat que les dades de Catalunya no s'han donat perquè hi havia dubtes en la validació. Amb Catalunya, hi hauria uns 400 nous positius i una cinquantena de morts. "Són xifres molt favorables", ha assegurat el doctor, que ha explicat que demà es donaran dades "consolidades" de casos sospitosos i sanitaris. Simón ha ressaltat l'esforç de les comunitats per garantir la detecció precoç de nous contagis.El doctor ha dit que de cara a les decisions sobre el desconfinament hi tenen molt de pes les dades de detecció precoç. Aquesta és una de les raons per les quals Catalunya no s'ha inclòs avui a les dades. "Volem incloure les dades de la millor qualitat possible per prendre les decisions oportunes a temps", ha explicat. En la compareixença de demà es donarà una "visió setmanal" de les dades.A preguntes dels periodistes, Simón ha admès que algunes de les dades que s'han anat donant diàriament tenien poca solidesa, com per exemple la dada de sanitaris infectats i d'altes. "Amb el nou sistema de vigilància, ens centrem en la detecció diària i creiem que la informació de sanitaris té més interès si es treballa i podem donar dades més interessants que podem donar cada setmana, i no diàriament", ha detallat el doctor. I d'on surten els nous infectats? Simón ha explicat que venen de diversos col·lectius. Un grup important ve dels sanitaris i de les residències, que o bé són asimptomàtics, tenen simptomatologia lleu o tenen anticossos.Simón ha admès que amb el pas de les setmanes s'ha anat coneixent més el virus. "El que semblava molt poc probable al principi, ara no sembla tan impossible, per exemple pel que fa a la transmissió durant el període asimptomàtic", ha explicat. També s'ha après que hi ha més casos asimptomàtics dels que s'esperaven en un principi i no se sap quin és el seu paper en el transmissió de la malaltia. La malaltia, en xifres globals, "no és tan greu" com pot semblar, però entre els casos detectats el risc que siguin greus o acabin morint és alt. "No podem comparar les xifres globals, que inclouen asimptomàtics o casos lleus, amb els casos detectats que no han tingut quadres banals", ha explicat.El virus, ha dit Simón, podria veure's afectat per la temperatura, però no s'ha pogut evidenciar. "Hi ha estudis que mostren certes franges del planeta amb transmissió diferent", ha detallat, però no són prou concloents. També s'ha vist que els tractaments que es preveia tenir en "un temps breu" trigaran més temps, i que la hipòtesi d'una immunitat de grup no s'està produint. També se sap que la vacuna és possible però que va per llarg. Tot plegat, canvia l'aproximació a la malaltia. "Tot plegat ha estat un procés llarg i complicat. Les hipòtesis s'han de comprovar i això comporta temps", ha dit. "La ciència està avançant a una velocitat que no s'havia vist mai", ha afegit.

