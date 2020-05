17 detinguts en una operació antidroga al País Valencià i les Terres de l'Ebre

Una operació de la policia espanyola ha permès desarticular un grup de persones que, suposadament, es dedicaven al conreu i distribució de marihuana a gran escala des de diversos municipis del País Valencià i les Terres de l'Ebre. S'han detingut disset persones de diferents nacionalitats com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, organització criminal, defraudació del fluid elèctric, blanqueig de capitals, falsedat documental i infracció de la llei d'estrangeria. Les entrades van permetre decomissar 162 quilos de marihuana assecada preparada per a la venda a Europa, així com 3.160 plantes, 9.000 euros, dos màquines per envasar al buit, mòbils, un ordinador portàtil i quatre vehicles.Els agents van efectuar vuit escorcolls a Paterna, Estivella, Beniparrell, Moncada, Godella, Castelló i Ulldecona. En estos domicilis es van localitzar sis "laboratoris de producció" de marihuana, conreus interiors, preparats i equipats per aconseguir diverses collites a l'any. La investigació, segons el relat policial, van començar al gener quan es va interceptar un cotxe a Paterna que desprenia una forta olor de marihuana i van detenir els dos seus ocupants per infringir la llei d'Estrangeria, sense poder localitzar cap substància oculta a l'interior del vehicle.Malgrat això, les indagacions posteriors van permetre localitzar diversos domicilis en els quals es conreava la marihuana i servien de residència dels arrestats, fet que va portar al descobriment de l'entramat dedicat al conreu i la distribució. Van identificar les persones que formaven part de la xarxa, dirigida des de Paterna, punt des d'on també es llogaven habitatges unifamiliars del País Valencià i les Terres de l'Ebre per passar desapercebuts i instal·lar-hi "laboratoris de conreu indoor".A més, segons la policia espanyola, l'organització reclutava moltes persones sense feina ni permís de residència, a les quals formava i motivava abans d'assignar-los un xalet per emplaçar la plantació que havien de cuidar i recol·lectar, passant desapercebuts en el veïnat. Els xalets estaven controlats i vigilats per altres membres del grup que subministraven també el material de cultiu i de subsistència de les persones que conreaven. Un cop recol·lectada, la marihuana es traslladava en una nau on s'assecava i s'envasava per a la seva distribució i venda majorista, "principalment per països europeus".

