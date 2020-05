Denuncien «greus irregularitats» en les mascaretes de Madrid: deixen passar el 40% de gotetes

Una anàlisi de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) després de la petició realitzada per FACUA al govern espanyol ha detectat "greus irregularitats" en les mascaretes distribuïdes per la Comunitat de Madrid als seus ciutadans. En una de les mostres analitzades, el filtre deixa passar gairebé un 40% de les gotes més petites o aerosols, lluny del màxim del 8% que s'estableix perquè es puguin considerar FFP2.Les proves conclouen que les mascaretes fabricades a la Xina, amb suposada categoria FFP2, no compleixen els requisits per presentar-se amb aquesta denominació. De fet, indica que "s'observa una gran dispersió de resultats que no permet una certificació de la mascareta".FACUA considera "d'extrema gravetat" les pràctiques en què ha incorregut la Comunitat de Madrid, "posant en risc la població" en donar-los una "sensació de falsa seguretat" amb unes mascaretes publicitades com a FFP2 sense complir els requisits i havent eludit la realització d'anàlisis prèvies a Espanya tot i els nombrosos casos de productes defectuosos que s'havien produït amb anterioritat."La irresponsabilitat del govern autonòmic madrileny ha estat encara més gran", adverteix l'associació, en no haver paralitzat la distribució de les mascaretes "quan van transcendir les primeres irregularitats en l'etiquetatge". Abans de començar la distribució, la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, va publicar al seu compte de Twitter una imatge on s'observava que "la norma europea que deien complir ni tan sols existia". Després que FACUA denunciés els fets, la Comunitat va indicar a la premsa que es tractava d'"un error d'impressió en l'embolcall de les primeres mostres".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor