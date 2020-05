Cs vol liquidar totes les retribucions als expresidents de la Generalitat

El diputat de Cs Dimas Gragera ha anunciat durant el ple d'aquest dijous que el seu grup presentaria aquesta proposició de llei en el marc del debat del decret 11/2020 del 7 d'abril, que inclou un increment de retribucions en alts càrrecs de la Generalitat o indemnitzacions en cas de cessament de consellers.



"Pujar les pensions ara és riure-se'n de l'oposició i de la ciutadania", s'ha exclamat Gragera des de l'hemicicle. L'objectiu de la llei és "que l'únic privilegi que tingui un president quan acabi un càrrec sigui, com a molt, conservar el pin i asseure's al davant als actes", ha afegit el diputat, que creu que és "incedent" que els presidents mantinguin pensió. "Que quan un president acabi la gestió, es busqui la vida", ha etzibat. La proposició de llei apunta que els expresidents i els exconsellers tindran dret a les prestacions del règim general de la seguretat social. També apunta que el patrimoni de la Generalitat que fins ara s'ha destinat a les oficins dels expresidents de la Generalitat seran "reintegrats al departament o ens públic al qual estiguessin adscrits".El diputat de Cs Dimas Gragera ha anunciat durant el ple d'aquest dijous que el seu grup presentaria aquesta proposició de llei en el marc del debat del decret 11/2020 del 7 d'abril, que inclou un increment de retribucions en alts càrrecs de la Generalitat o indemnitzacions en cas de cessament de consellers."Pujar les pensions ara és riure-se'n de l'oposició i de la ciutadania", s'ha exclamat Gragera des de l'hemicicle. L'objectiu de la llei és "que l'únic privilegi que tingui un president quan acabi un càrrec sigui, com a molt, conservar el pin i asseure's al davant als actes", ha afegit el diputat, que creu que és "incedent" que els presidents mantinguin pensió. "Que quan un president acabi la gestió, es busqui la vida", ha etzibat.

Ciutadans ha registrat una proposició de llei per "eliminar els privilegis de caràcter retributiu" dels expresidents de la Generalitat, del Parlament i dels exconsellers. Concretament, vol derogar les lleis sobre assignacions temporals i pensions als expresidents en cessar el seu càrrec i que no tinguin dret a cap gratificació, compensació o assignació patrimonial a càrrec dels pressupostos públics.També inclou la derogació de tota norma que permeti que els exconsellers que hagin ocupat un càrrec puguin percebre algun tipus d'assignació temporal o pensió. El text precisa que els diners destinats durant l'exercici en curs "seran derogats per aquesta llei" i que es transferiran a un fons interdepartamental per la lluita contra la covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor