Les desigualtats en parella durant el confinament: més del 20% d'homes no fa cap tasca de la llar

Les desigualtats de gènere són una evidència a la majoria de les llars catalanes, entre altres aspectes, pel que fa al repartiment de les feines no remunerades. Durant el confinament, amb tots els membres de la família a casa, la situació no ha variat massa, ja que un 21,5% dels homes que conviuen en parella no han dedicat gens de temps a casa per fer tasques de la llar, un percentatge que cau fins a només el 5,6% en el cas de les dones.Així es desprèn de l'anàlisi de l' enquesta sobre l'impacte del coronavirus elaborada pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) i feta pública a finals d'abril . Les enquestes, però, es van fer on line els darrers dies de permís retribuït i recuperable, a mitjans del mes passat, quan bona part dels catalans havien abandonat els seus llocs de treball per fer feina des de casa o no fer-ne. I malgrat això, més d'un de cada cinc homes no va fer cap tasca de la llar en aquest període.Per a aquesta anàlisi, només s'han tingut en compte les persones que conviuen en parella -i en el cas de les preguntes sobre fills, les que ho fan també amb ells- i el percentatge d'aquestes dones que fa teletreball és quasi idèntic al dels homes (36,8% i 34,9%, respectivament), així que no val l'argument conforme ells estan més ocupats. Aquestes desigualtats a la llar ja havien estat detectades en altres enquestes del CEO recents en una etapa més ordinària A banda de les tasques de la llar en genèric, la cura dels infants en aquestes dates amb escoles tancades també recau sobretot en les dones, ja que un 72,3% de les mares s'hi ha dedicat, per només un 52,9% dels pares. Elles també els ajuden més a fer feina escolar que ells (42,4% i 31,9%, respectivament) i les cures de gent gran també impacten més en les dones (9,5%) que en els homes (7,3%). Aquests només se situen al capdavant pel que fa a anar a comprar (68,3%, per un 54,8% en les dones), una tasca més agraïda mentre les passejades no eren permeses.Més enllà de les feines no remunerades, però, a què van dedicar el temps les dones i homes, les primeres setmanes de confinament conjunt? Tots dos dedicaven temps a llegir llibres en percentatges similars (54,5%-56,4%), així com a veure la televisió (80,8%-82%), passejar la mascota (12,2%-14%) o fins i tot a fer bricolatge (29%-29,6%), una tasca vinculada habitualment més als homes en l'imaginari popular.En canvi, sí que hi ha diferències rellevants pel que fa al percentatge d'homes que ha dedicat temps a informar-se per internet (82,1%) i el de les dones (71,4%). Ells també han passat més temps jugant a videojocs (17%, per un 12% les dones). Tot i això, hi ha hagut més dones que han aprofitat per fer exercici (48,7%, per un 39% d'homes), malgrat que, en alguns vídeos de la Barceloneta que circulen, apareixen sobretot homes musculats.

