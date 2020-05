JxCat subscriu la declaració del Parlament que exigeix el retorn dels 6,6 milions «espoliats» per CDC

El Parlament ha rebutjat "amb contundència" les pràctiques corruptes del conegut com a cas Palau que han provocat la condemna a CDC i ha exigit el retorn "ràpid" dels 6,6 milions "espoliats de les arques públiques". Aquest rebuig ha comptat amb el suport de Junts per Catalunya (JxCat), candidatura electoral formada per a les eleccions del 21-D del 2017 amb els drets electorals i el suport logístic del PDECat, al seu torn partit hereu de CDC.La cambra ha aprovat una declaració institucional sobre la corrupció, que s'ha llegit al ple d'aquest dijous, en què ha demanat "una condemna d'aquests fets i un compromís sòlid contra aquestes pràctiques". Per això, el Parlament ha expressat "el seu rebuig total i unànime de qualsevol pràctica corrupta" i ha assenyalat particularment el 'cas Palau' "per la seva actualitat i gravetat".La cambra, en boca del secretari segon de la Mesa, David Pérez, ha reclamat que la ciutadania pugui confiar en les seves institucions "i que els abusos de poder en benefici privat no quedin impunes" per tal d'assolir una democràcia sòlida. No fer-ho i no lluitar per evitar nous casos de corrupció "malmet la confiança que hauria d'existir entre la societat i els seus governants".El Parlament veu la corrupció com "una de les majors amenaces per a les societats democràtiques" que, a més, té un impacte "clarament negatiu" sobre la confiança pública. "El poble de Catalunya mereix una democràcia allunyada de tota sospita", conclou el text.

