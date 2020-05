Espanya registra 48 morts més per coronavirus sense incloure Catalunya per «problemes de validació»

Espanya ha registrat 48 morts per coronavirus en les últimes 24 hores. La majoria s'han produït a Madrid (19) però en les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat no hi consten les morts de Catalunya, que "no ha pogut actualitzar les dades per problemes de validació". Amb els morts d'avui, que suposen un descens respecte les 95 víctimes d'ahir, la xifra total arriba als 27.940 des que va començar la crisi.Els nous contagis també mostren una caiguda. En les últimes 24 hores se n'han reportat 344, menys que els 416 d'ahir, que suposen un increment del 0,15% respecte al dia anterior. El total de contagis diagnosticats per PCR arriba ja als 233.037. Pel que fa a noves hospitalitzacions, en l'últim dia se n'han reportat 140, la majoria a Madrid (75). 20 persones han hagut d'ingressar a l'UCI. Tant en nous contagis, com hospitalitzacions i UCI, no hi consten les dades de Catalunya.Fernando Simón, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha dit que les dades són positives. Ha justificat que les dades de Catalunya no s'han donat perquè hi havia dubtes en la validació. Amb Catalunya, hi hauria uns 400 nous positius i una cinquantena de morts. "Són xifres molt favorables", ha assegurat el doctor, que ha explicat que demà es donaran dades "consolidades" de casos sospitosos i sanitaris. Simón ha ressaltat l'esforç de les comunitats per garantir la detecció precoç de nous contagis.El doctor ha dit que de cara a les decisions sobre el desconfinament hi tenen molt de pes les dades de detecció precoç. Aquesta és una de les raons per les quals Catalunya no s'ha inclòs avui a les dades. "Volem incloure les dades de la millor qualitat possible per prendre les decisions oportunes a temps", ha explicat. En la compareixença de demà es donarà una "visió setmanal" de les dades.A preguntes dels periodistes, Simón ha admès que algunes de les dades que s'han anat donant diàriament tenien poca solidesa, com per exemple la dada de sanitaris infectats i d'altes. "Amb el nou sistema de vigilància, ens centrem en la detecció diària i creiem que la informació de sanitaris té més interès si es treballa i podem donar dades més interessants que podem donar cada setmana, i no diàriament", ha detallat el doctor. I d'on surten els nous infectats? Simón ha explicat que venen de diversos col·lectius. Un grup important ve dels sanitaris i de les residències, que o bé són asimptomàtics, tenen simptomatologia lleu o tenen anticossos.Simón ha lamentat les imatges de platges plenes a Barcelona. "Són situacions que fan pensar que la gent no és conscient dels riscos a què ens podem exposar", ha dit el doctor. Tot i així, ha dit que la decisió sobre el canvi de fase no es pot basar en una imatge, sinó en les dades. "La part tècnica no es deixarà endur per aquestes imatges", ha assegurat.

