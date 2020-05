Calviño també matisa el pacte amb Bildu: els canvis de règim laboral es faran «amb els agents socials»

La vicepresidenta d'Assumpes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha dit avui davant els empresaris del Cercle d'Economia que tota modificació de la legislació laboral es farà "d'acord amb els agents socials". Calvino, que ha volgut tranquil·litzar el fòrum econòmic, ha dit que seria "absurd i contraproduent" obrir auqests debats. D'aquesta manera ha matisat l'acord al qual han arribat el PSOE, Podem i Bildu per derogar la reforma laboral. Ho ha dit a una pregunta sobre l'anunci de la derogació de la reforma laboral, notícia que ha provocat un xoc frontal entre el govern espanyol i la patronal CEOE. La patronal ha anunciat que suspenia el diàleg social amb l'executiu.La responsable econòmica de l'executiu ha fet una defensa aferrissada de la política del govern de Pedro Sánchez davant els empresaris. Calviño ha apel·lat a la situació d'excepcionalitat que es viu, amb la necessitat de "donar suport als treballadors i a les empreses" i que l'objectiu del govern és "impulsar l'ocupació i l'activitat empresarial".Nadia Calviño ha afirmat que la resposta del govern espanyol a la crisi ha estat "vigorosa", amb una línia de garanties públiques vinculades a l'ICO, amb atenció prioritària a pimes i autònoms. Ha esmentat que s'han concedit avals per valor de 40.700 milions d'euros. Calviño ha destacat el suport als ERTO, una mesura a la qual s'hi han acollit 550.000 empreses. També ha defensat les mesures de suport als autònoms.Calviño ha reclamat un gran acord polític i social per vèncer la crisi sanitària i econòmica, i ha assegurat que en això coincideix amb el que reclama el Cercle d'Economia. L'entitat ha celebrat avui la jornada sobre "Reflexions polítiques, econòmiques i sanitàries entorn d'una pandèmia", en què també ha participat Valdis Drombrovskis, vicepresident de la Comissió Europea. Calviño ha confiat que l'acord anunciat entre Alemanya i França per crear un fons extraordinari per combatre la crisi serà crucial per recuperar l'economia.Ha admès la contracció de l'economia global "com no es coneixia en temps de pau", però ha destacat la previsió de la recuperació a partir de la segona part de l'any i la consolidació de l'economia que es preveu per al 2021. Ha recordat les previsions del govern enviades a Brussel·les d'una caiguda del PIB del 9,2%., amb un mercat laboral seriosament afectat. Però ha subratllat que les mesures de flexibilització i de suport a l'ocupació han fet que l'efecte de la crisi en l'ocupació ha estat menys profunda que en la crisi del 2008.El president del Cercle, Javier Faus, ha advocat per un gran acord polític i social per superar la crisi i per unir seguretat sanitària i confiança econòmica. Ha reclamat més inversions públiques en sanitat i una major intervenció dels poders públics per afrontar un escenari en què la caiguda del PIB, l'increment del nivell d'atur i l'emergència social presenten un panorama preocupant. Ha demanat un paper decidit de l'administració, un paper més actiu en favor del teixit productiu i més agilitat per ajudar els ciutadans que poden quedar enrere. Faus ha reclamat impulsar valors de generositat perquè "sense generositat no hi haurà pau social".Faus ha vindicat una política fiscal expansiva a curt termini que permeti després tornar a la "prudència fiscal". Ha advocat per donar un suport decidit a la indústria, una major despesa social i una aposta per un Green New Deal, que vol dir seguir avançant en la descarbonització i l'economia verda, així com invertir en la digitalització.El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha qualificat l'actual crisi d'inèdita, sense comparació amb anteriors caigudes de l'economia, amb una crisi d'oferta i de demanda alhora. Posar l'economia en el "congelador" suposa d'immediat un descens del PIB. Gual ha qualificat com a "encertada" la resposta del govern espanyol a la crisi, que ha actuat per pal·liar els efectes socials i preservar el teixit productiu. El president de CaixaBank ha afirmat que la caiguda de l'economia, que es considerava breu, ha resultat ser més profunda.Gual ha subratllat el factor monetari com a element essencial en la resposta al sotrac. Espanya es troba inserida en la zona euro, el que no és el mateix que el Regne Unit o els Estats Units, que disposen del seu banc central, que és un instrument determinant per a la política econòmica. El màxim responsable de CaixaBank ha recordat que des de l'inici de la pandèmia, l'entitat ha avançat pagaments d'ERTO i subsidis, i ha establert moratòries de pagaments. CaixaBank també ha mantingut obertes el 95% de les seves sucursals.

