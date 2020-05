Miquel Montoro tanca el debat sobre l'idioma en els seus vídeos

Quiero que entendáis que no he decidido hablar en un idioma. Solo decidí usar los 2 que se. Ni voy hablar solo Mallorquín ni voy hablar solo castellano. Dejad de inventar y mentir y sobretodo por favor dejad de creer a mentirosos. Si alguien quiere saber algo de mi, que pregunte! — Miquel Montoro (@MiquelMontoro3) May 21, 2020

El youtuber Miquel Montoro ha volgut posar punt final a la polèmica de l'última setmana sobre el seu canvi d'idioma en vídeos de català a castellà. Després de revolucionar la xarxa explicant el motiu, el jove mallorquí va penjar un vídeo en català , però amb subtítols en castellà.Semblava que aquesta seria la solució final per mantenir contents els qui volen que parli en cada idioma, però Montoro ha respost aquest dijous directament per silenciar els rumors i les teories que s'havien anat multiplicant.Així, el youtuber ha estat contundent: "Vull que entengueu que no he decidit parlar en un idioma. Només vaig decidir utilitzar els dos que sé". En aquest sentit, ha afegit que "ni parlaré només mallorquí, ni parlaré només castellà", i ha explotat davant les crítiques i els rumors: "Deixeu d'inventar i mentir i sobretot, si us plau, deixeu de creure mentiders. Si algú vol saber res de mi, que pregunti", ha rematat.

