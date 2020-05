Oriol Mitjà explica l'experiència «més bonica» de tota la seva vida

Avui fa 10 anys vaig arribar a Papua Nova Guinea 🌍🇵🇬 on segueixo treballant avui.

Vaig aprendre que les infeccions son amenaces reals per a l'estabilitat de les nostres vides i vaig posar la ciència al servei de les tasques humanitàries.



L'experiència més bonica de la meva vida pic.twitter.com/yYugs56DHL — Oriol Mitjà (@oriolmitja) May 21, 2020

Oriol Mitjà va iniciar el seu projecte a Papua Nova Guinea un 21 de maig de fa tot just 10 anys. Ha estat allà on ha aconseguit convertir-se en referència del sector de l'epidemiologia. Ell mateix ha recordat l'efemèride aquest dijous a Twitter, amb una foto al país oceànic.Mitjà confessa que aquesta és l'experiència "més bonica" de tota la seva vida i que treballant a Papua Nova Guinea, on va posar la ciència "al servei de les tasques humanitàries", va aprendre que les infeccions "són amenaces reals per a l'estabilitat de les nostres vides".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor