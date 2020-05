L'ANC, la CUP i desenes d'entitats criden a concentrar-se cada dimarts i denuncien la intervenció dels Mossos

Els Mossos disolen una manifestació a la plaça de la Vila de Gràcia Foto: Martí Urgell

FOTOS | Tensió entre els Mossos i manifestants en una concentració a Gràcia



📸 @martiurgellhttps://t.co/82mFolg7XZ pic.twitter.com/JLSEQooVDs — NacióDigital (@naciodigital) May 19, 2020

Moments de tensió entre manifestants i agents dels Mossos a Gràcia Foto: Martí Urgell

Una quarantena d'associacions i entitats criden a concentrar-se cada dimarts a les 20 h a les places per reclamar que la crisi "no la paguin els de sempre". Tots ells han signat un manifest sota el títol, Ens hi van els drets i ens hi va la vida, en què també denuncien que els Mossos impedissin dimarts passat una manifestació al barri de Gràcia que va acabar amb una detinguda. I afegeixen que la concentració va ser convocada amb "màxim respecte" a les mesures sanitàries. Entre els signants, destaquen l'ANC, la CUP, Alerta Solidària, la COS, el Grup de Suport de Víctimes i Encausades de l’1-O o el SEPC.En el comunicat denuncien la "doble vara de mesurar" que, segons diuen, s'utilitza en funció de qui són els manifestants. En el manifest defensen que la crisi sanitària "no pot ser un argument per impedir el dret de reunió i manifestació" i fan una crida a tornar-se a mobilitzar sempre que sigui necessari "pels drets socials i pels drets polítics", en definitiva, "perquè la crisi no la paguin els de sempre i es comencin a desmuntar privilegis i construir una societat més igualitària".En la presentació del manifest d'aquest dimecres, el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, ha denunciat que "no es tolera ni es tolerarà mai els qui posen en qüestió els fonaments bàsics d’aquest sistema, tal com fa l’independentisme" i ha afegit que estan patint "una repressió per motiu purament ideològic".Tensió a Gràcia entre manifestants i MossosDimarts passat es van viure moments de tensió a la plaça de la Vila de Gràcia, a Barcelona, entre els Mossos d'Esquadra i un petit grup de manifestants. La policia catalana va arribar a la zona després que es convoqués una concentració que animava a la manifestació contra el capital i en suport dels sanitaris que combaten el coronavirus.Els Mossos van protagonitzar diversos moments de tensió amb els manifestants, en identificar tots aquells que no estiguessin complint "amb la normativa de l'estat d'alarma", és a dir, o fent esport i exercici o passejant. Almenys una persona va acabar detinguda.En un primer moment, segons van recollir les càmeres de, diversos agents de patrulla van parlar amb el petit grupuscle de manifestants. Després, altres membres de l'ARRO dels Mossos van començar a identificar i dissoldre a empentes alguns dels que es concentraven a la plaça. Van arrencar de les mans algunes de les pancartes que duien els manifestants.Sota el lema "la vida abans que el capital", la concentració havia rebut el suport en la convocatòria de diverses entitats polítiques de l'esquerra independentista, com els CDR, Arran o la CUP. La intenció era concentrar-se cada dia a partir d'avui a les 20h.

