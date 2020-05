A presó un perruquer per intentar-ne matar un altre de pràctiques a València

La secció segona de l'Audiència Provincial de València ha condemnat un home, perruquer, a tres anys de presó per intentar matar un altre en pràctiques a què li va demanar que no tornés a treballar al local.La sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condemna l'home pels delictes d'amenaces i homicidi intentat. A més de la pena de presó, li prohibeixen apropar-se o comunicar-se amb la víctima durant cinc anys -a partir de després del compliment de la pena en l'establiment penitenciari- i haurà d'indemnitzar-la amb 2.000 euros pels danys morals i amb 900 pel perjudici físic que li va provocar l'agressió.El tribunal ha fixat per al perruquer la mateixa pena que va sol·licitar per a ell la Fiscalia, petició a la qual es va adherir l'acusació particular. La defensa va reclamar inicialment la lliure absolució, però a terme del judici va manifestar, com les parts acusatòries, la seva intenció de no recórrer la sentència condemnatòria. Els magistrats van dictar sentència in voce i la van declarar ferma.Els fets es remunten al 15 de febrer de l'any passat en una perruqueria de València, quan un empleat va amenaçar de mort la víctima, que estava fent pràctiques a l'establiment, i li va dir que no tornés a treballar-hi.Tres dies després, el perruquer en pràctiques va tornar per recollir les seves pertinences, però l'acusat el va insultar i va tornar a dir-li que marxés de la perruqueria, segons s'explica en la sentència.Quan la víctima sortia de l'establiment, l'agressor li va clavar dues vegades unes tisores, a l'espatlla esquerra i en el costat dret. El ferit va fugir i es va refugiar en un locutori proper, l'amo el va traslladar a un hospital on va rebre assistència mèdica i tractament quirúrgic.