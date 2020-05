VÍDEO Com posar-se la mascareta sense que s'entelin les ulleres

L'ús de mascaretes al carrer és obligatori sempre que no es pugui mantenir la distància mínima de seguretat de dos metres amb la resta de persones. Amb l'esclat de la pandèmia del coronavirus s'ha normalitzat dur mascareta per anar a comprar, baixar les escombraries o, simplement, passejar. I des de fa setmana hi ha un sector de la població que ha reclamat solucions: els que porten ulleres.De trucs n'hi ha molts: un d'ells, que sembla infalible, és el que s'explica en mig minut en el vídeo que encapçala aquesta notícia. Una solució pot ser doblegar la part superior de la mascareta per fer-la encaixar més avall. També pots provar de posar-te primer la mascareta, i una vegada ben encaixada, posar-hi les ulleres a sobre.Però si així encara no ho aconsegueixes, pots posar un tros de paper higiènic a la zona del nas per la part interior de la mascareta, tal com apareix en el vídeo, de manera que serà més fàcil de fixar-la i evitar que amb la mateixa respiració s'entelin els vidres.

