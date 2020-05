Denuncien un comissari de la policia espanyola a Barcelona per organitzar dinars amb més de 20 persones

El sindicat Jupol de la Policia Nacional ha denunciat Emilio de la Calle, comissari del cos a la brigada provincial d'Estrangeria i Fronteres a Barcelona, pels dinars que organitza al despatx amb la presència d'una vintena de membres més del cos.Segons el sindicat va explicar a La Razón i en una nota de premsa recollida per altres mitjans, el comissari hauria muntat almenys tres àpats a la comissaria del carrer Mallorca amb la presència de companys del cos i en horari laboral durant l'estat d'alarma.Les mateixes fonts asseguren que Emilio de la Calle ja és conegut popularment al cos com a "coronapinchos" pels àpats que ofereix al seu despatx, alguns d'ells amb més de 20 persones.En la denúncia, Jupol demana "que es depurin les responsabilitats penals i de règim intern" al comissari i una "sanció per l'incompliment reiterat de l'estat d'alarma", a part de tests per als oficials que s'han reunit al seu despatx.

