Barcelona ha atès gairebé 6.000 nous usuaris de serveis socials durant l'epidèmia

Els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona han atès durant l'epidèmia de coronavirus 5.845 persones que no havien demanat mai ajuda o feina més d'un any que no la requerien. És una de les dades del balanç sobre la tasca dels serveis socials municipals que el consistori ha presentat aquest dijous en roda de premsa. "Representa un primer indicador dels efectes socioeconòmics que està tenint i tindrà la crisi sanitària generada per la Covid-19", assegura la regidora de Salut, Gemma Tarafa.La xifra total de persones ateses és de 34.385. És l'equivalent al 38% de tots els usuaris atesos durant el 2019, quan es van registrar atencions a 90.000 persones. El 70% de les persones ateses durant l'epidèmia per serveis socials han estat dones.El districte amb més atencions des de l'inici de l'epidèmia és Ciutat Vella, amb 6.090, seguit de Nou Barris amb 5.740. A Sants-Montjuïc se n'han hagut de fer 4.628 i a Sant Martí 3.988. Per sota hi ha l'Eixample (3.693), Horta-Guinardó (2.907), Sant Andreu (2.579), Gràcia (2.569), Les Corts (968) i Sarrià-Sant Gervasi (953).L'Ajuntament també ha detallat que durant els dos darrers mesos s’han atorgat un total de 9.292 ajudes d’emergència per un valor global de 3,93 milions d’euros. Al febrer de 2020, es van aprovar un total de 2.156 ajudes per valor d’1,47 milions d’euros en tot el mes.La majoria d’aquestes ajudes han estat per sufragar despeses d’alimentació i d’habitatge. Des dels centres de serveis socials estan repartint 17.000 targetes Barcelona Solidària per poder fer aquestes compres, a les quals s’han afegit 12.000 targetes addicionals que s’han repartit en el context de la Covid-19 i el reforç d’aquestes ajudes.Pel que fa al repartiment de menjar, hi ha hagut un increment del 192% en el total d’àpats servits cada dia, en passar dels 3.810 que es donaven abans de la Covid-19 als 11.150 actuals: 2.156 àpats es distribueixen en menjadors socials i equipaments de persones sense llar; 3.665 pícnics es reparteixen en dispositius extraordinaris i també s’ha arribat a 5.329 àpats servits a domicili.L'Ajuntament també ha anunciat que a partir de dilluns -quan està previst que Barcelona entri en fase 1 si ho autoritza el govern espanyol- obrirà 20 centres de serveis socials, després que durant els últims mesos n'hi hagi hagut nou d'oberts.L'obertura serà més intensa als districtes que concentren una major demanda d’atenció: Ciutat Vella i Nou Barris. A banda dels 20 centres oberts al públic, cinc més obriran per facilitar el teletreball. Un cop la ciutat de Barcelona passi a la fase 2 de la desescalada obriran els 15 centres restants.Els que obrin a partir de dilluns ho faran amb mesures de seguretat i higiene reforçades i assegurant equips de professionals a la reserva per si es detecta algun cas positiu de la malaltia i és necessari adaptar l’operativa. També es facilitarà que els treballadors que formen part de col·lectius de risc puguin seguir fent teletreball.Segons ha informat l'Ajuntament, les actuacions prioritàries seran aquelles relacionades amb les persones que vagin als Serveis Socials per primera vegada, la infància en risc, situacions de violència masclista, persones grans o dependents sense suport de l’entorn i situacions d’extrema necessitat. En aquests darrers casos es valorarà la possibilitat de fer visites a domicili.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor