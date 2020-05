VÍDEO L'emoció d'un home de 93 anys en superar el coronavirus després de 45 dies ingressat a Tortosa

Un tortosí de 93 anys, José Domènech Ventura, ha protagonitzat aquest dijous un moment realment emotiu a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa en rebre l'alta després de 45 dies ingressat amb coronavirus.Des de principis d'abril, el José havia estat a l'hospital en donar positiu a una prova que li van fer perquè es tapava una mica i tenia febre, tot i que les complicacions no van empitjorar durant el mes i mig ingressat. Des de llavors va seguint fent proves que continuaven donant positiu fins l'última PCR.Així, la doctora li ha donat la bona notícia acompanyada de diverses sanitàries més que l'han aplaudit, i per fi, entre llàgrimes, ha pogut fer el que portava tants dies esperant: abraçar-les i tornar a casa seva, on podrà retrobar-se amb la seva família.

