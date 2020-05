La derogació de la reforma laboral tensa de nou la coalició entre el PSOE i Podem

L'acord segellat amb Bildu per l'abstenció a la pròrroga de l'estat d'alarma s'ha convertit en una bomba de rellotgeria per a la coalició de govern entre el PSOE i Podem. L'anunci de la derogació de la reforma laboral aprovada pel PP l'any 2012, una condició inclosa en el pacte d'investidura, ha obert un nou front entre els de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Els socialistes, tenallats per les crítiques de les patronals però també per alguns dels barons del partit, neguen que es derogui tota la llei. I el líder del partit lila, per contra, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que es tombarà "íntegrament".El xoc se suma a les discrepàncies internes que han hagut de gestionar els dos partits en els darrers mesos: des de l'abast de mesures com les dels ajuts dels lloguers a l'ingrés mínim vital o el permís per a passejar dels nens, episodis que han suposat declaracions públiques confrontades o, fins i tot, rectificacions o contradiccions.L'acord amb Bildu va arribar en el minut de descompte aquest dimecres al Congrés. De fet, els socialistes eren conscients que haver-se tancat abans podria haver posat en risc el pacte amb Ciutadans. El paper contenia la firma dels abertzales, dels socialistes i de Podem i el seu redactat recollia el compromís de derogar "de forma íntegra" la reforma laboral. Bildu va celebrar el fet d'haver arrencat un compromís que, per altra banda, ja constava en l'entesa per al govern de coalició entre Sánchez i Iglesias.Cap a mitjanit, però, arribava la rectificació del PSOE , que fins al moment ha mantingut que només és partidari de tombar els aspectes "més lesius" de la llei, com ara l'acomiadament per baixa mèdica, un aspecte que ja va ser derogat pel Congrés dels Diputats al mes d'abril. Bildu ha intentat encaixar amb esportivitat la contradicció i ha assegurat aquest dijous que, en tot cas, no entenen que s'hagi canviat el compromís, sinó que en tot cas ha quedat "matisat".Però la pugna entre els socis de govern s'ha anat enverinant aquest matí a cop de declaracions. "Pactas sunt servantas", ha afirmat Iglesias invocant el principi de dret civil que estableix que els contractes estan per complir-se. Iglesias ha recordat que l'acord d'investidura entre Podem i el PSOE "no parla de derogació parcial, sinó de derogació de la reforma laboral". Per tant, "l'acord que es va signar aquest dimecres per derogar íntegrament” la reforma "és l'acord" que s'ha de complir.Iglesias ha estat clar, però també ho ha estat el ministre de Transports, José Luis Ábalos, quan ha assegurat aquest matí a Onda Cero que només es tombaran "els aspectes més lesius". De fet, l'acord amb Bildu ha trepitjat ulls de poll entre els barons del PSOE, que es pregunten per què Sánchez va pactar amb l'esquerra abertzale quan l'acord amb Ciutadans i el PNB era suficient per fer prosperar la pròrroga de l'estat d'alarma.

