L'oposició dona per liquidat el Govern un cop acabi la crisi del coronavirus

La compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, per explicar els canvis al Govern -entrada de Bernat Solé a Acció Exterior per substituir el dimitit Alfred Bosch, esquitxat per un presumpte cas d'assetjament sexual a la conselleria, i també el pas de les competències en residències de Treball a Salut- ha acabat derivant en un debat sobre quin futur té l'executiu un cop passi la crisi sanitària. El seu recorregut, segons han apuntat el PSC, els comuns, la CUP i el PP, és més aviat "limitat".Qui més ha parlat de la qüestió ha estat Miquel Iceta, primer secretari dels socialistes, que ha llegit paràgrafs textuals de la declaració institucional de Torra en la qual certificava la fi de la legislatura en el moment que s'aprovessin els pressupostos. "Hauria de fer honor al compromís d'anunciar la data. Un rebrot dificultaria la convocatòria electoral a la tardor", ha assenyalat Iceta, que tècnicament no ha demanat un avançament sinó que el president deixi clar quin és l'horitzó per anar a les urnes.Jéssica Albiach, cap de files dels comuns, ha insistit que el recorregut del Govern és "molt limitat", i ha insistit en la necessitat d'anar a les urnes un cop passi el pitjor moment de la crisi sanitària. "El Govern està en crisi", ha indicat Carles Riera, portaveu de la CUP, que ha retret a Torra que no hagi evitat "plegar-se davant dels bancs" i que no s'hagi apostat per convertir en públiques totes les residències. Als geriàtrics catalans s'hi han produït més de 3.000 morts i hi ha una presència rellevant de fons d'inversió, tal com va detallar NacióDigital en una sèrie de deu reportatges sobre les residències "Cal evitar les eleccions en un moment de rebrot", ha destacat Daniel Serrano, portaveu parlamentari del PP. En aquest sentit, ha proposat que Torra se sotmeti a una qüestió de confiança quan es deixi enrere el pitjor moment de la crisi per saber exactament quins suports té el president. Torra ha vist les últimes setmanes com ERC ha reclamat posar data als comicis, però el president insisteix que no és el moment de pensar en eleccions. La discrepància ha estat explotada per l'oposició durant el debat.Els dos socis de Govern, però, no han fet cap referència als comicis al llarg de les intervencions de Sergi Sabrià -ERC- i Eduard Pujol -JxCat-. Sabrià ha volgut posar en valor que Bosch va dimitir i també que la gestió de les residències ha tingut punts forts, mentre que Pujol ha indicat que Torra sempre ha dit la "veritat" durant la gestió. Almenys per unes hores, i en seu parlamentària, JxCat i ERC no han topat.

