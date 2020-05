La Fiscalia recorda que l'estat d'alarma no prohibeix les manifestacions

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha fet arribar un escrit a tots els fiscals oferint "pautes interpretatives" després de rebre un "considerable número de consultes" sobre l'exercici del dret de reunió i manifestació en la situació actual d'estat d'alarma.Pedro Crespo adverteix que "la vigència de l'estat d'alarma i/o la invocació del reial decret 463/2020 no constitueixen per sí mateixos una justificació jurídica apta per la prohibició i proposta de modificació d'una reunió o manifestació". Per això demana estudiar cada cas de manera individual, tenint en compte la fase del territori on es vol celebrar la manifestació i que la protecció de la salut pública és un "interès públic essencial".Amb paraules citades del Tribunal Constitucional Crespo recorda que l'estat d'alarma "no permet la suspensió de cap dret fonamental, però sí l'adopció de mesures que poden suposar restriccions o limitacions del seu exercici" com "la limitació de la circulació o permanència de persones o vehicles en llocs determinats o condicionar-les al compliment de certs requisits".El text assenyala que ni a la llei dels estats d'alarma ni a les disposicions de pròrroga de l'estat d'alarma actual "es fa cap menció de la suspensió, restricció o limitació del dret fonamental de reunió i manifestació". Afegeix que aquesta normativa "no afecta la competència administrativa ordinària orgànica i territorial per l'exercici de les facultats de prohibició o proposta de modificació de les reunions o manifestacions"."El que s'ha exposat fins aquí no significa que la situació sanitària generada per l'epidèmia de la covid-19 que va determinar la declaració i les successives pròrrogues de l'estat d'alarma es pugui ignorar o relativitzar", afegeix l'escrit. Puntualitza citant la constitució espanyola que l'autoritat "només" podrà prohibir les manifestacions "quan existeixin raons fundades d'alteració de l'ordre públic, amb perill per a persones i béns".Apunta que si bé pel Tribunal Constitucional "el dret de manifestació no pot quedar suspès per la declaració de l'estat d'alarma" en la situació actual "la limitació de l'exercici del dret té una finalitat que no només és legítima, sinó que té cobertura constitucional" en els articles que fan referència a la integritat física i la protecció de la salut.Pel que fa als criteris que s'han de tenir en compte, amb paraules del Tribunal Constitucional Crespo indica que el distanciament social, el confinament domiciliari i la limitació de contactes i activitats grupals són "les úniques" mesures eficaces per limitar els efectes de la pandèmia.Pel que fa a les manifestacions dins els vehicles exposa que es "desaconsellen les aglomeracions, tant si són a peu com en un vehicle". Argumenta que en aquests casos s'han de preveure mesures de prevenció de contagis, limitació d'assistents, garantia del lliure trànsit de vehicles sanitaris i sortida o retorn escalonat. Si no es fa així apunta que "no és impossible imaginar una concentració de persones en el moment previ a la convocatòria i en el moment successiu, de retorn als seus llocs d'origen, que contribuís a activar l'escalada exponencial de contagis".El fiscal demana que es tingui en compte en cada cas l'estat d'evolució de la crisi sanitària i les fases de la desescalada que suposen "una paulatina flexibilització de les mesures d'aïllament i restricció de la mobilitat". Reclama que es faci una "particularitzada presa en consideració de cada cas concret" segons la fase del territori on s'hagi demanat dur a terme la concentració.Crespo finalitza l'escrit demanant als fiscals que no s'oblidin que la protecció de la salut pública en el context de l'epidèmia de la covid-19 és "un interès públic essencial" que "demanda en els moments excepcionals presents tota la tutela possible", citant una interlocutòria del Suprem del passat 20 d'abril.

