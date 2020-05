«Les agències hem hagut de reconvertir els viatges»

Xavier Alemany. Foto: Adrià Costa

Les agències de viatges han treballat de valent aquests darrers mesos a porta tancada. La seva principal tasca ha estat desmuntar la feina prèvia i reconvertir els viatges i destinacions dels seus clients. Han hagut d'anar un pas per davant i decidir com enfocar les sortides en un àmbit estatal. Les mesures de seguretat han pres protagonisme en el nou escenari provocat per la pandèmia del coronavirus.Tot i això, tal com explica Xavier Alemany, director de Viatges Alemany, a, la gent no ha perdut "les ganes de viatjar". Tot i que enguany serà un turisme d'interior, Alemany considera que els viatges s'aniran recuperant en el moment que es torni a obrir el mercat.- Ens ha afectat molt perquè els viatges s'han aturat en sec com mai s'hauria imaginat ningú. Les primeres setmanes vam estar centrats a atendre els clients per anul·lacions, per gestionar canvis de dates i reemborsaments. Hem hagut de desmuntar la feina feta durant mesos. Això ens ha donat una feina important que no es veu de cara al carrer, però els clients afectats s'han sentit atesos.D'aquí també en surt reforçada la imatge de les agències de viatges, amb un tracte més proper i personalitzat, que es nota amb situacions com aquestes. Les agències no hem deixat de la mà als nostres clients. A través d'un web, el tracte és més fred i impersonal.- Hem hagut de fer un canvi d'enfocament i reconvertir els viatges. Ens hem centrat en viatges de proximitat i donant molt valor a la seguretat, buscant llocs on es compleixin les normes sanitàries i de seguretat. De moment és en l'àmbit peninsular i les illes. Hem anat programant viatges diferents amb coses de natura o activa... Hem buscat productes similars però en llocs més propers.- Una ruta de bicicletes per Mallorca, pel camí de Santiago o per la costa d'Alacant, com a alternativa a una programació que teníem de rutes en bicicleta per Europa. També hem treballat activitats en parcs naturals. Per exemple, una família que havia de fer un viatge a Costa Rica, l'acabaran fent per Andalusia i acabaran el parc de Doñana.- Per treure la inseguretat al viatjar i resoldre incògnites, hem començat a oferir petits grups familiars reduïts. Hem muntat grups privats per fer algunes activitats. D'altra banda, estem treballant en flexibilitzar molt les despeses de cancel·lació per la por que hi hagi un altre rebrot. D'aquesta manera, busquem viatges que fins a molt última hora es puguin cancel·lar.- No ho sabem. El primer missatge que ens arriba és que la gent busca espai, aire lliure i distància. Per exemple, si es viatja a les Balears, recomanem que es faci en vaixell, que dormin en un camarot i que embarquin el cotxe. D'altra banda, pel que fa a allotjaments, s'està prioritzant més els apartaments, que no els hotels. És un àmbit més privat. També busquem espais que tinguin totes les garanties de seguretat.- Per perdut, no. A partir de mig juny s'aniran ampliant rutes més enllà d'Europa, però serà una recuperació lenta. Si parlem de vacances d'estiu, les veiem l'àmbit peninsular i illes, i poca cosa a Europa. Estem a l'expectativa, però serà un procés gradual i els viatges s'aniran recuperant. Hem notat que la gent no ha perdut les ganes de viatjar. En el moment que es vagi obrint tot el mercat, entenem que els viatges tornaran.- La gent de la costa confia en mercats concrets. Per exemple, es compta bastant amb Alemanya, França, Itàlia... però principalment amb el mercat alemany. Tinc entès, però, que els que es recuperaran més lentament seran els anglesos. Sempre serà mercat europeu.- Crec que la gent d'aquí buscarem coses de proximitat. Aquest any és una oportunitat per posar coses al dia i fer turisme d'interior. També en l'àmbit local, com Vic i Osona, és una oportunitat per captar gent de Barcelona. Pot ser beneficiós. Pel que fa a la costa, no sé si els catalans cobrirem tota la quota d'estrangers. A més, també cal tenir en compte, que la temporada se'ls farà molt més curta. Pot ser que no tots els hotels obrin perquè no els surt a compte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor