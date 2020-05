Les Cambres recomanen l'ús de pantalles facials per reactivar l'economia

Les Cambres de Comerç de Catalunya fan una valoració positiva de l'obligatorietat de l'ús de mascaretes efectiva a partir d'avui, que permetrà un desconfinament més segur. En un comunicat, les Cambres recomanen l'ús de pantalles protectores en qualsevol espai fora del domicili, com a mesura per minimitzar el màxim possible el risc de contagi, com recull el Canal Salut de la Generalitat.Aquests elements reduiran el contagi en espais on no es pot assegurar una distància mínima d'1,5 metres i on hi hagi riscos de contacte amb possibles elements infectats. Les pantalles protegeixen els ulls, el nas i la boca del contagi per la Covid-19, així com actes reflexos com tocar-se la cara.Segons les Cambres, si aquesta mesura es combinés amb el distanciament físic, els separadors per mostradors, l'ús de desinfectants i una ventilació adequada dels espais, els establiments podrien ser àrees més segures on transitar i es podrien obrir amb normalitat abans.Un cop els indicadors marquen una tendència a la baixa, i tot el país ja està en condicions d’entrar a la fase 1 o 2, dependent del territori, des de les cambres considerem essencial donar un pas endavant i fomentar la reactivació de tots els negocis.Les Cambres de Catalunya consideren que amb aquestes mesures es podrien obrir amb seguretat la pràctica totalitat dels negocis i els establiments. En concret, podrien obrir al 100% els comerços de qualsevol superfície, els centres comercials, els hotels i els museus.Per altra banda, els teatres i els cinemes, els estadis, les fires, les biblioteques, els auditoris i els centres educatius podrien obrir al 50%, i a mig termini, al 100%.Les Cambres de Catalunya recorden que segueixen avançant en el desenvolupament de la MaskCat, una pantalla protectora per a ús massiu, no sanitari, dissenyada i produïda en la seva totalitat a Catalunya. Està pensada com a barrera efectiva per evitar el contagi via fluids, protegeix els ulls, el nas i la boca, i és l'única que evita els actes reflexos de tocar-se la cara. Se n'han desenvolupat dues versions, la 5 íntegrament de plàstic, i la 6, fabricada amb cartró i que compta amb una finestra de plàstic.En aquests moments, la MaskCat es troba en la primera fase de llançament amb la versió 5, de la qual ja se n’han comercialitzat més de 15.000 unitats i al llarg d’aquests dies està previst que arribin al mercat 50.000 unitats de la versió 6. El preu regulat estimat de venda, segons nombre d'unitats de fabricació, pot oscil·lar entre els 0,5 euros i els 2 euros per unitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor