Més de la meitat de les morts de l'última setmana al País Valencià han estat en residències

Més de la meitat de morts registrades al País Valencià durant l'última setmana com a conseqüència del coronavirus eren residents en residències, segons es desprèn de l'informe elaborat per la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, que ha traslladat aquest dimecres a la Fiscalia General de l'Estat.En concret, del total de morts durant l'última setmana, el 58,8% eren residents d'aquests centres. En xifres globals, els morts en aquest col·lectiu representen a la comunitat el 38,1.En total, des que es va iniciar la pandèmia, s'han registrat 523 morts en residències de gent gran, de les quals 20 han tingut lloc en els últims set dies. La setmana anterior, la xifra va ser de 24.La fiscal ha indicat que aquestes xifres són elevades però ha recordat que es tracta d'un col·lectiu "molt sensible i vulnerable". També ha assenyalat que, comparat amb altres comunitats autònomes, les xifres del País Valencià "no estan malament".Per províncies, a Alacant és on s'estan reduint més les morts a les residencies, amb només tres a l'última setmana, mentre que a Castelló n'hi van haver cinc i a València, 12.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor