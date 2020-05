El Govern reclamarà a les empreses que cedeixin espais per al nou curs escolar

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, reclamarà al món empresarial que cedeixi espais a les escoles de cara al proper curs. Així ho ha avançat aquest dijous en el transcurs de la sessió de control al Parlament, en la qual s'ha compromès a trobar espais per tal de reprendre l'activitat amb la màxima normalitat possible. "Com ho aconseguirem? Hem estat capaços d'aconseguir més UCI i més llits hospitalaris? Doncs hem de ser capaços de trobar més espais per l'educació", ha apuntat Bargalló, que ja ha traslladat directament la proposta a la Cambra de Comerç de Barcelona.Després de setmanes de silenci, rumors i informacions amb comptagotes, el Departament d'Educació va anunciar ahir com serà la reobertura de les escoles . El pla aprovat pel Govern preveu que les escoles i instituts obrin a partir de l'1 de juny sempre que ja estigui en la segona fase del desconfinament. Els centres no faran activitat lectiva però sí tutories personalitzades per als alumnes que ho necessitin. De tota manera, seran les direccions les que, a partir de les instruccions del Departament, dissenyaran els seus propis plans de reobertura -en funció dels alumnes, els espais i les circumstàncies de cada centre- en els propers dies.Des dels sindicats s'ha criticat el pla d'Educació. USTEC, el sindicat majoritari de l'escola catalana, considera perillós que es traslladi la decisió sobre com obrir les escoles i els instituts a les direccions dels centres "sense proveir" docents i alumnes d'equips de protecció. En el mateix sentit, el sindicat de professors de secundària (ASPEPC) ha lamentat que "es carregui a les direccions" la interpretació del pla de la Generalitat mentre que la CGT demana no obrir si no hi ha "garanties sanitàries".La Intersindical-CSC, tercera força al sector, ho ha titllat de "temeritat sanitària" que "atempta contra els principis bàsics de l'educació" i ha cridat la comunitat educativa a "plantar-se" Per la seva banda, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) ha demanat al Departament d'Educació "garantir" l'educació presencial al setembre a tot l'alumnat per no provocar desigualtats.En clau econòmica, el vicepresident Pere Aragonès s'ha compromès a "no reduir la despesa" de cap conselleria i a buscar els recursos a través de la negociació amb l'Estat de cara a guanyar marge de dèficit i aconseguir transferències directes més enllà dels 16.000 milions d'euros que el govern espanyol destinarà a les autonomies en els propers mesos. La Generalitat reclama que es pugui anar més enllà.Aragonès ha indicat que no serà fins a "finals de juliol" que el Govern tindrà preparats els eixos de la reconstrucció econòmica i social. Aquests eixos es desenvoluparan en en la marc de la comissió creada fa dues setmanes -que inicialment havia de plantejar una proposta al cap de només set dies- i que té un comitè tècnic que serà l'encarregat d'elaborar les propostes. Unes propostes que es traslladaran a l'oposició i, també, als agents econòmics i socials. "El Govern no farà cap retallada", ha dit.El vicepresident ha defensat estirar "al màxim" els pressupostos aprovats fa tot just un mes, tot i que caldrà buscar 4.000 milions d'euros -com a mínim- a l'hora d'afrontar la crisi sanitària. Precisament aquesta és la quantitat que, pel cap baix , demanarà l'executiu al govern espanyol en el repartiment dels recursos destinats a les autonomies. També ha apostat perquè la liquiditat estigui en mans de les famílies, les empreses i els autònoms, que des del març han vist reduïts els ingressos per la crisi.

