Mor el dibuixant i dissenyador Lluís Juste de Nin

En Lluís Juste de Nin ha estat un gran lluitador i patriota i un magnífic il·lustrador i dibuixant. Vaig poder-li donar la Creu de Sant Jordi el 2019. Ha estat un gran exemple, sempre disposat a fer pinya i una persona de gran entusiasme per tot el que feia. Descansi en pau pic.twitter.com/S3KwGnwcqL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 21, 2020

Ha mort l'il·lustrador i dissenyador Lluís Juste de Nin, creador del personatge dibuixat Norma, la nena protagonista de la campanya 'El català, cosa de tots', amb la qual la Generalitat va iniciar el procés de normalització lingüística. Nascut a Barcelona el 1945, l'any 2010 va rebre el premi a la trajectòria de l’editorial Nautilus dins dels premis Ciutat de Badalona-Caixa Laietana, i el 2019 la Creu de Sant Jordi. En una piulada, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacat que "ha estat un gran lluitador i patriota i un magnífic il·lustrador i dibuixant. Ha estat un gran exemple, sempre disposat a fer pinya i una persona de gran entusiasme per tot el que feia".Juste de Nin va estar professionalment vinculat al món de la moda a través de l’empresa Armand Basi. i va crear una empresa de moda el 1985 de la qual en va ser director artístic. Paral·lelament, com a dibuixant va col·laborar en diverses publicacions periòdiques com Mundo, Treball, Canigó, amb la sèrie Petant la xerrada, i també amb el grup Plàstica Popular, vinculat a l’Assemblea de Catalunya i diversos escriptors, entre els quals destaca Manuel Vázquez Montalbán.Per encàrrec de la Generalitat, l’any 1982 va crear el personatge de la Norma, que, amb guions literaris d’Avel·lí Artís, va ser el centre de la campanya de normalització lingüística. Amb Els Nin. Memòries a llapis d’una família catalana, el 2004 va iniciar la publicació de novel·les gràfiques, majoritàriament adaptacions de clàssics de la literatura i biografies de personatges històrics. Algunes d'elles: Montecristo (2007), El guepard (2008), El Quart Poder. La imparable ascensió de Bel Ami en la societat barcelonina del 1921 (2010), La muntanya màgica (2011), La fira de les vanitats (2012), Andreu Nin. Seguint les teves passes (2016), Garbo, l’espia català que enganyà Hitler (2017) i El noi. Vida i mort d’un home lliure (2019), biografia de Salvador Seguí.

