​VÍDEO Rosalía explica al món com s'estima el català

Ai, @rosalia, com ens agrada que expliquis al món com ens estimem a casa nostra el català 🧡 pic.twitter.com/PlQOPVsjFZ — Òmnium Cultural (@omnium) May 20, 2020

Rosalía, a la portada d'«Elle»

Rosalía ha estat la protagonista de la portada de la popular revista Elle. La publicació li dedica un extens reportatge sota el títol de Rosalía “Rewrites the Pop Music Playbook”, on repassa la seva trajectòria.El reportatge inclou la gravació d’un vídeo, on Rosalía canta cançons de Shakira, Ozuna i el seu Malamente (podeu veure el vídeo a sobre). En un moment de la gravació, Rosalía canta unes paraules en català, i llavors explica que és el seu idioma matern, que quan arriba a casa el parla.Les reaccions no s’han fet esperar a les xarxes. Una de les més aclamades, la d’Òmnium Cultural: “Com ens agrada que expliquis al món com ens estimem a casa nostra el català”

