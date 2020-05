Iglesias assegura que la reforma laboral es derogarà íntegrament

Així, el redactat que segons PSOE és el que es va pactar finalment estableix que es derogarà la reforma laboral i que es recuperaran els drets laborals “arrabassats” el 2012, impulsant en el marc del diàleg social “la protecció de les persones”.La portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha relativitzat la matisació del PSOE sobre la derogació de la reforma laboral pactada amb el seu grup a canvi de l'abstenció a l'estat d'alarma.En una entrevista a Rac 1, Aizpurua atribueix les declaracions dels socialistes de la passada matinada als "temps" de la reforma i a la manera com s'han de fer els canvis. És a dir, que creu que la matisació fa referència a una qüestió de forma i no de fons.En aquest sentit, la diputada coincideix que la reforma laboral no es pot derogar "de la nit al dia" i que s'ha de fer "a poc a poc" per no deixar desprotegits els treballadors. I ha afegit que la confiança amb el PSOE segueix intacte.