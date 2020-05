Aragonès es compromet a no retallar la despesa de cap conselleria

La sessió de control al Govern d'aquest dijous, de nou amb més de la meitat dels diputats absents, ha estat monopolitzada per la crisi sanitària i les seves conseqüències. El vicepresident Pere Aragonès s'ha compromès a "no reduir la despesa" de cap conselleria i a buscar els recursos a través de la negociació amb l'Estat de cara a guanyar marge de dèficit i aconseguir transferències directes més enllà dels 16.000 milions d'euros que el govern espanyol destinarà a les autonomies en els propers mesos.Aragonès ha indicat que no serà fins a "finals de juliol" que el Govern tindrà preparats els eixos de la reconstrucció econòmica i social. Aquests eixos es desenvoluparan en en la marc de la comissió creada fa dues setmanes -que inicialment havia de plantejar una proposta al cap de només set dies- i que té un comitè tècnic que serà l'encarregat d'elaborar les propostes. Unes propostes que es traslladaran a l'oposició i, també, als agents econòmics i socials. "El Govern no farà cap retallada", ha dit.El vicepresident ha defensat estirar "al màxim" els pressupostos aprovats fa tot just un mes, tot i que caldrà buscar 4.000 milions d'euros -com a mínim- a l'hora d'afrontar la crisi sanitària. Precisament aquesta és la quantitat que, pel cap baix , demanarà l'executiu al govern espanyol en el repartiment dels recursos destinats a les autonomies. També ha apostat perquè la liquiditat estigui en mans de les famílies, les empreses i els autònoms, que des del març han vist reduïts els ingressos per la crisi.

