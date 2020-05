Trilla s'indigna amb les imatges de les platges de Barcelona

⚠️ #ÚLTIMAHORA Primeres imatges de les platges de Barcelona després que l'ajuntament les hagi reobert. Hi ha molta confusió sobre les activitats que s'hi poden fer. #ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/FTHj2qafFf — Els matins TV3 (@elsmatins) May 20, 2020

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha mostrat preocupació per les imatges del primer dia de passeigs a les platges de Barcelona. "Això no pot ser així de cap de les maneres", ha dit a Catalunya Ràdio.Trilla ha alertat que es van veure "aglomeracions" i gent "no respectant les normes" i ha respost afirmativament en ser preguntat si situacions així podien produir un contagi comunitari.D'altra banda, ha afirmat que els ajustos en el recompte de casos a Catalunya indiquen que la situació "està prop del control" en nous contagis. "Va a la baixa però segueix havent-hi casos", ha dit. Ha reiterat que el "garbuix" en la manera de comunicar a les comunitats dificulta interpretar però que "la cosa va a la baixa".Trilla ha esperat que a mesura que passin els dies "la gent es vagi conscienciant" sobre com s'ha d'actuar a les platges i ha reconegut que les imatges d'aquest dimecres són les del primer dia. Per això, ha reclamat "prudència" i conscienciar-se de cara a l'estiu. "Cal anar-se acostumant perquè això no pot ser", ha insistit.La reobertura de les platges de Barcelona va arrencar ahir d'una forma especialment caòtica. Durant el primer matí d'activitat, es van produir importants acumulacions de gent a la sorra, i el desconeixement de les normes era evident.En unes imatges captades per les càmeres d' Els Matins de TV3, es podia veure com els usuaris de la platja prenien el sol estirats a la tovallola, fet que l'Ajuntament de Barcelona va acabar prohibint ahir després d'algunes instruccions contradictòries.

