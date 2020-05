Una marató solidària recaptarà fons per la crisi del coronavirus

L’emergència social provocada per la Covid19 requereix respostes immediates!

El @projectelliures impulsa una campanya de recollida de fons per a projectes que treballen de forma comunitària i en xarxa per revertir desigualtats, pobresa i exclusió social👉 https://t.co/x5YnvnZoh7 pic.twitter.com/zaBaJ1Fh7I — Òmnium Cultural (@omnium) May 21, 2020

Òmnium Cultural, Entitats Catalanes d’Acció Social (Ecas) i Coop57 impulsen una marató solidària d’una setmana per recaptar fons per l'emergència social derivada de la crisi de la covid-19. Els diners es destinaran a projectes socials contra la pobresa, l'atur i l'emergència alimentària, o a favor de la infància o d'una llar digne. Les aportacions es poden fer a través de la pàgina web del projecte Lliures… de pobresa, d’exclusió i de desigualtats El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha subratllat que la pandèmia “agreuja una situació de vulnerabilitat i pobresa que ja existia”, mentre que Teresa Crespo, membre d’Ecas, reclama que tota la població pugui “gaudir dels drets” a l’habitatge, a la salut, al treball o a l’educació.D'altra banda, des de Coop57, David Fernàndez ha recordat que abans de la covid “només el 45% de la societat catalana vivia sota patrons de plena integració social”, mentre que un 35% ho feia en una “precarietat a perpetuïtat” i un 20% “sota escenaris d'exclusió social”. Segons ha indicat aquest escenari “d'ahir” s'ha agreujat “avui” arran de la crisi però ha assegurat que “el demà encara el podem canviar".Segons les dades que aporten les tres entitats, la crisi originada per la pandèmia ha provocat que més d'una quarta part de Catalunya es trobi “en risc d'exclusió”, amb “més d’un milió de persones” desocupades en un escenari que “agreuja la situació” del 49,6% de les famílies amb dificultats per arribar a final de mes.També indiquen que 18.000 persones han contactat amb el Sindicat de Llogaters per demanar ajuda per pagar l’habitatge i calculen que hi ha més de 5.000 persones sense llar a Catalunya, mentre s'han incrementat “més d'un 88%” les trucades per casos de violència masclista.En el camp de l'educació, la bretxa social “s’accentua” amb més de 55.000 famílies sense accés a ordinadors o sense connexió a internet, el que suposa més de 180.000 infants i joves segons els càlculs de les tres entitats.Finalment, Òmnium, Ecas i Coop57 apunten que durant el mes d’abril s’ha registrat un 30% més de peticions al Banc d'Aliments respecte d'abans de la crisi, mentre que les sol·licituds d'ajuda a entitats com Càritas “s'han multiplicat per tres”.

